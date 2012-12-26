به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شنبه 9 دی ماه فاز اول بزرگترین خط لوله انتقال اتیلن جهان و پتروشیمی کاویان به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع‌های تولید اتیلن جهان به طور رسمی افتتاح خواهد شد.

ظرفیت نهایی خط لوله اتیلن غرب حدود 2.5 میلیون تن در سال بوده در حال حاضر علاوه بر خط لوله، ساخت ایستگاه‌های تقویت این خط لوله پتروشیمیایی به پایان رسیده است.

اتیلن تولیدی در پتروشیمی کاویان از طریق خط لوله اتیلن غرب به پتروشیمی‌های اندیمشک، کرمانشاه، کردستان، مهاباد و میاندوآب ارسال خواهد شد و مازاد تولید در پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مورد استفاده قرار می‌گیرد.



پیش بینی می‌شود با بهره برداری نهایی از خط لوله اتیلن غرب و ساخت 11 مجتمع پتروشیمی در مسیر این خط لوله در مجموع بیش از سه میلیون و 500 تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی ایران افزوده شود.

از سوی دیگر عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی کاویان در سال 1385 آغاز شده است که با بهره برداری از این واحد پتروشیمیایی علاوه بر تامین خوراک خط لوله اتیلن عرب، سالانه حدود دو میلیون و 180 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده می شود.

خوراک پتروشیمی‌های مسیر خط لوله اتیلن غرب در فاز اول از طریق پتروشیمی کاویان (الفین 11) به ظرفیت 2 میلیون و 180 هزار تن و پتروشیمی مروارید با تولید یک میلیون و 50 هزار تن اتیلن در سال تامین می شود.

در ساخت این مجتمع پتروشیمی کاویان از پتروشیمی آریا ساسول الگو برداری شده و ضمن رفع ایرادهای فنی برای نخستین بار در ایران ساخت مجتمع توسط مهندسان ایرانی انجام شده است.



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رضا امیری اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی بزرگترین مجتمع تولیدکننده اتیلن جهان در منطقه ویژه اقتصادی- انرژی پارس گفته است: ظرفیت تولید مشترک پتروشیمی کاویان سالانه دو میلیون تن بوده که از اواسط آذر ماه سالجاری تولید آزمایشی محصولات در این مجتمع پتروشیمی آغاز شده است.

مدیرعامل پتروشیمی کاویان با یادآوری اینکه همزمان با راه اندازی این واحد عظیم تولیدکننده اتیلن خط لوله اتیلن غرب هم به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال پتروشیمی جهان راه اندازی شده است، تصریح کرد: تاکنون بخشی از ایتلن تولیدی در پتروشیمی کاویان برای تامین خوراک پتروشیمی اروند به خط اتیلن غرب تزریق شده است.

وی با بیان اینکه خوراک مورد نیاز پتروشیمی کاویان توسط فازهای مختلف پارس جنوبی تامین می شود، اظهار کرده است: با توجه به تاخیر در راه اندازی طرح توسعه فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی هم اکنون خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمیایی با مدیریت خوراک اتان توسط فازهای 4 و 5، 9 و 10 پارس جنوبی تامین می شود.