به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی بهرامی از شناسایی کانون‌های داخلی و خارجی مولد ریزگردها خبر داد و افزود: بررسی 70 طوفان ریزگرد نشان داد که 40 مورد از این طوفان‌ها از شمال عراق و سوریه وارد کشور می‌شود که این میزان 50 درصد ریزگردهای وارد شده به کشور را شامل می‌شود.



دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست، با بیان اینکه گزارش شناسایی کانون‌های تولید ریزگرد در قالب 4 مجلد تهیه شده است، اظهار داشت: اقدامات برای مقابله با پدیده ریزگردها بر اساس نتایج از بررسی صورت خواهد گرفت.

بهرامی، پدیده ریزگردها را از مسائل اقلیمی بخشهای غرب و جنوب کشور دانست و اضافه کرد: 3 فاز برای این پدیده مشخص شده است که شامل جدا شدن ذرات از کانون‌ها و مناطقی که تولید کننده ریزگرد هستند، حمل ریزگردها توسط باد و فرونشت این ذرات به دلیل کاهش سرعت باد می‌شود.



وی با تاکید بر ضرورت تثبیت ذرات در محل، خاطر نشان کرد: هر اقدام مکانیکی برای تثبیت اگر با تثبیت بیولوژیک به معنای کاشت گیاهان و توسعه پوشش گیاهی همراه نباشد، منجر به شکست پروژه خواهد شد.