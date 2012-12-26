به گذارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از چهار ساعت به آغاز دیدار دو تیم فوتبال سایپا و تراکتورسازی فرصت باقی است کماکان بارش برف در استان البرز ادامه دارد.

با توجه به شدت برف و باران و در صورت استمرار آن تا هنگام مسابقه، احتمال آن می رود با نظر داور مسابقه بازی دو تیم فوتبال سایپای البرز و تراکتورسازی تبریز لغو و به تاریخی دیگر موکول شود.

محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: برگزار شدن یا نشدن دیدار تیم های تراکتورسازی وسایپا به تصمیم نماینده فدراسیون بستگی دارد ووی تشخیص می دهد شرایط برای برگزاری این بازی مهیاست یا نه .

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی از روز گذشته اقدام به کشیدن کاور بر روی زمین کرده ایم تا کیفیت چمن ورزشگاه حفظ شود با این حال شرایط جوی موجود ونوع بارش ها تا زمان شروع بازی مشخص می کند این دیدار برگزار می شود یا خیر.

محمودی با بیان اینکه سال گذشته با اصرار برخی دوستان در شرایط نامساعد جوی مشابه همین هوا بازی سایپا مقابل فولاد را برگزار کردیم گفت: متاسفانه ان تصمیم اشتباه موجب شد آسیب زیادی به زمین چمن وارد شود و هزینه سنگینی را بر عهده ما گذاشت تا شرایط زمین چمن را به وضعیت مطلوب برگردانیم بنابراین در این خصوص با دقت نظر بیشتری عمل خواهیم کردو تلاش می کنیم با بررسی همه جوانب تصمیم گیری شود.

قرار است دیدار دو تیم سایپای البرز و تراکتورسازی ساعت ۱۵امروز به قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شود.