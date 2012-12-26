ذخیره 4500 تن میوه برای ایام عید در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر عظمایی صبح پنج شنبه در جلسه تنظیم بازار استان، اظهار کرد: هدف‌گذاری و ذخیره‌سازی برای خرید سه هزار تن پرتقال از استان مازندران و یک‌هزار و 500 تن سیب تولید داخل استانی آغاز شده و قرار‌داد داخلی با اتحادیه باغداران استان به امضا رسیده است.

وی افزود: به منظور تنظیم بازار و قیمت میوه شب عید استان شامل مرکبات و سیب امسال ذخیره‌سازی لازم انجام شده و براساس پیگیری‌های به عمل آمده میوه‌های ذخیره‌ شده دارای کیفیتی مطلوب است تا در ایام پایانی سال با قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

اجرای طرح تشدید بازرسی برای تنظیم بازار

اسماعیل عطاپور، معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز از اجرای طرح تشدید بازرسی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه تنظیم بازار در سال‌ جاری خبر داد و گفت: اجرای این طرح با هدف کنترل و نظارت بر عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز شهروندان از ابتدای سال آغاز شده و تا پایان سال تداوم خواهد یافت.پ

وی افزود: طبق هماهنگی به عمل آمده بین این سازمان، اداره کل تعزیرات حکومتی، مجامع و اتحادیه‌های صنفی، قیمت‌گذاری و عرضه کالاها به صورت ویژه مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرد.

عطاپور ادامه داد: بازرسان این سازمان موجودی کالا در تمام انبارها و سردخانه‌ها را در سراسر استان رصد می‌کنند تا احتمال هر گونه احتکار را از بین ببرند.

توزیع 1500 تن برنج در آذربایجان شرقی

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی از توزیع برنج محسن و آوازه به مقدار یک‌هزار و 532 تن، برنج خاطره به مقدار 483 تن و برنج پامچال به مقدار 300 تن در سطح استان آذربایجان‌شرقی به منظور تنظیم بازار این کالاها خبر داد.

تراب حسنی افزود: دو هزار و 315 تن برنج توزیعی در تمام نقاط استان با قیمت هر کیلو 28 هزار ریال توزیع شده و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مردم از بابت تامین برنج در ایام مختلف سال نگرانی نداشته باشند زیرا برنج کافی در استان ذخیره شده است.