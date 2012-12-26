29 درصد کلاس های درس خراسان شمالی بخاری نفتی استفاده می کنند

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 280 هزار دانش آموز در هزار و 780 آموزشگاه فعال در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خراسان شمالی مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه در کل این مدارس در مجموع هشت هزار و 48 کلاس درس وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد سه هزار و 776 کلاس درس در نقاط شهری و چهار هزار و 272 کلاس درس نیز در مناطق روستایی دایر است.

وحیدی در مورد سیستم گرمایشی مدارس خراسان شمالی تصریح کرد: امسال در دو هزار و 138 کلاس درس معادل 26.5 درصد از کل کلاس های درس مدارس خراسان شمالی، گرمایش توسط سیستم حرارت مرکزی و شوفاژ انجام می شود.

وی اضافه کرد: همچنین گرمایش مورد نیاز در سه هزار و 566 کلاس درس معادل 44.3 درصد از کلاس های موجود بوسیله بخاری گازی تامین می شود.

به گفته این مسئول در دو هزار و 344 کلاس درس معادل 29.1 درصد از کلاس های درس موجود در خراسان شمالی نیز گرمایش با استفاده از بخاری نفتی کاربراتوری تامین می شود.

وی با تاکید اینکه در حال حاضر در هیچ کدام از مدارس استان بخاری نفتی چکه ای استفاده نمی شود، تصریح کرد: در ماه اخیر تعداد 100 بخاری نفتی کاربراتوری استاندارد خریداری شده و هر کدام از مدارس که درخواست بخاری داشته باشند، این وسایل گرمایشی در اختیار آنها گذاشته می شود.

وحیدی در ادامه در مورد اقدامات پیشگیرانه و ارائه آموزش های لازم به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار احتمالی در مدارس خراسان شمالی نیز اضافه کرد: به این منظور 30 نفر از کارگزاران آموزش و پرورش خراسان شمالی پس از طی دوره های مناسب، برای بازرسی از سیستم های گرمایشی مدارس سطح استان تعیین شده اند و این افراد در دوره های متوالی سیستم گرمایشی مدارس را کنترل و رفع اشکال می کنند.