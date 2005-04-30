فرودگاه امام(ره) قابليت ويژه اي براي ناوبري دارد

خلبان ايرباس هما در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : اين فرودگاه قابليت ويژه اي براي ناوبري دارد و مشكلات فرودگاه مهر آباد را به هيچ وجه دارا نيست .

كلهري اضافه كرد : دركشورهايي نظير انگليس هواپيما ها مي توانند با 6 تا 7 ساعت پرواز فرود مطمئن داشته باشند و سوخت گيري كنند و با همين زمان از فرودگاه امام به سمت شرق پرواز كنند .

وي گفت : از فردا نيز پروازهاي شركت هواپيمايي امارات در اين فرودگاه آغاز مي شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، هواپيماي ايرباس هما كه امروز در فرودگاه امام فرود آمد در سال 1992 ساخته شده است .