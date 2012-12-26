بخشی از جوابیه خانواده هاشمی در صحن علنی مجلس قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بخش هایی از متن نامه 9 صفحه ای دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده وی به نطق رسایی نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت شد.

بخش قرائت شده از متن نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و اعضای هیات رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مردم شریف و اخلاقمدار ایرانی اسلامی

سلام علیکم؛

اگرچه توهین و تهمت به آیت الله هاشمی رفسنجانی و یاران دیرین امام که از شروع مبارزات مردم مسلمان ایران اسلامی علیه طاغوت و طاغوتیان و پیروزی آنها بر اندیشه های استبدادی و استعماری ، سلطنت طلب ها و توده ای ها و مجاهدین خلق سابقه ای 50 ساله دارد اما آنچه که روز سه شنبه 28/9/1391 آذر ماه در صحن علنی مجلس آن هم در تریبونی باز که حداقل 70 میلیون جمعیت ایران از طریق پخش زنده رادیویی امکان استماع آن را داشتند اتفاق افتاد از جهاتی متفاوت بود و همین تفاوت خانواده آقای هاشمی را بر آن داشت که علیرغم میل باطنی در این شرایط حساس که دشمنان داخلی و خارجی انقلاب و مردم به اختلافات داخلی خانوادگی دوستداران نظام دلخوش کرده اند، مطالبی را نه در دفاع از یک خانواده یا یک شخص بلکه در دفاع از اخلاق اسلامی و انسانی و نظامی مبتنی بر مکتب اهل بیت بیان دارد.

مطابق قانون هیچ کس حق ندارد قبل از اینکه متهمی در دادگاه های صالحه و به موجب حکم قطعی محکوم شود جرائمی را به وی منتسب کند، مضاف بر اینکه فرد مورد نظر هنوز به دادگاه نرفته و حتی اگر فرضا در دادگاه بدوی هم محکوم شود کسی حق ندارد او را مجرم معرفی کند یا به این عنوان از وی نام ببرد.

امام راحل (ره) پس از ترور آیت الله هاشمی توسط گروه منحرف فرقان در پیامی زنده بودن نهضت را به زنده بودن ایشان را پیوند زدند و رهبری معظم انقلاب هم درست در پایان 8 سال ریاست جمهوری ایشان در پای صندوق رای با صراحت هر چه تمام تر فرمودند هیچ کس برای من هاشمی نمی شود. برای شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی ولایت فقیه به عنوان یک اصل مترقی در قانون اساسی و به عنوان یک سرمایه معنوی در فقه شیعه بسیار بالاتر از آن است که در منازعات سیاسی از آن هزینه نماید تا چه رسد به پاسخگویی به ناسزایی ها.

در همین زمینه به خطبه های جمعه ولی امر مسلمین که به جای دو رکعت نماز خوانده می شود درباره ایت الله هاشمی رفسنجانی توجه کنید.

"آقای هاشمی را همه می شناسند. من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت های بعد از انقلاب نیست من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشان را از نزدیک می شناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود. از مبارزان جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از موثرترین شخصت های جمهوری اسلامی در کنار امام بود. پس از رحلت امام در کنار رهبری تا امروز. بارها این مرد تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خود را صرف انقلاب می کرد به مبارزین می داد اینها خوب است که جوانان بدانند بعد از انقلاب ایشان مسئولیت های زیادی داشت. 8 سال رئیس جمهور بود قبلش رئیس مجلس بود بعد مسئولیت های دیگری داشت و در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش یک اندوخته ای از این انقلاب برای خودش درست کرده باشد. اینها حقایقی است که باید دانست."

مردم آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان را می شناسند و می دانند پدر این خانواده سالها قبل از شروع علنی نهضت اسلامی در عاشورای 1337 در همدان به خاطر انتقاد از مفاسد حکومت سلطنتی بازداشت و پس از آزادی از شهر اخراج شد و با شروع مبارزات وقتی رژیم پهلوی می خواست عرصه را بر مراجع علما و طلاب تنگ کند جزو اولین سربازان طلبه بود که از قم به پادگان نظامی در تهران آورده شد و از همان زمان تا پیروزی انقلاب زندگی ایشان در متواری بودن، شکنجه، بازداشت، زندان و ممنوعیت از منبر بود و حتی حکم اعدام ایشان با استناد به اسناد ساواک در بیدادگاه های پهلوی صادر و با دخالت علما و مراجع قم و نجف جلوگیری شد.

خانواده ای که رئیس قوه قضائیه وقت در سال 1376 و پس از پایان 8 سال ریاست جمهوری پدر اعلام می کند نه تنها دارایی آنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. خانواده ای که مقام معظم رهبری، پدر خانواده را با صفات متدین، متعبد، جزو صلحای زمان، عالمی متفکر، سیاستمداری هوشمند، فقیهی زمان شناس، مجاهدی خستگی نشناس و برادری مهربان برای ضعیفان می شناسد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشان این توهین و تهمت را هم در کنار دیگر تهمت ها از اول انقلاب تا کنون می گذارند و با یادآوری این جمله امام که فرموده بودند احتمال قوی می دهم پس از من برای انتقام جویی از من به بعضی از نزدیکان و دوستانم تهمت هایی که من آنها را ناروا می دانم بزنند و با آتشی که باید مرا بسوزاند، آنان را بسوزانند و احیانا به صورت دفاع از من، انتقام مرا از آنان بگیرند.

به ارواح مطهر آن پیر فرزانه و همه شهدای راه انقلاب اسلامی سلام و درود می فرستم و می گویم "سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. "

خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی

به گزارش مهر، حمید رسایی در نطق روز سه شنبه 28 آذر خود اتهاماتی را به مهدی هاشمی وارد دانسته و تاکید کرده بود که آیت الله هاشمی در برخی امور وی را حمایت کرده است.

رسایی هنگام قرائت جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی صحن مجلس را ترک کرده بود و حضور نداشت.