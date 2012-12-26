  1. سیاست
احمدی نژاد در پاسخ به مهر:

نامه‌ای از قوه قضائیه برای معرفی بدهکاران بانکی دریافت نکرده ام

رئیس جمهور در واکنش به انتشار خبری مبنی بر نامه دادستان کل کشور به وی برای دریافت اسامی 300 بدهکار بانکی گفت:‌ چنین نامه‌ای دریافت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از وی پرسید آیا قرار است اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه اعلام شود، گفت: آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در این رابطه اظهار نظر کند.

خبرنگار مهر پرسید که نامه دادستان کل کشور خطاب به شما بوده است که احمدی نژاد در پاسخ گفت:‌چنین نامه‌ی دریافت نشده است.

وی در ادامه با خنده گفت: دعوایی نداریم .

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی درباره لغو سفرش به عراق گفت: حال رئیس جمهور عراق مساعد نبود ، ان شاءالله بعد از بهبود حال وی سفر انجام می شود.

رئیس جمهور کشورمان به دیگر سوالات خبرنگاران پاسخ نداد و به خوش و بش با آنان بسنده کرد و به بارش باران نیز اشاره داشت و آن را مایه برکت دانست.

