محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلاتی که در تیم استقلال برای بازوبندی ایجاد شده است، اظهار داشت: بازیکنانی که الان برای بازوبندی دعوا می‌کنند خودشان را یک لحظه جای طرفداران استقلال بگذارند. ارزش مردم خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. اگر بازیکنان الان برای استقلال و مردم ارزش قائل نشوند قطعا در آینده نامی از آنها نمی‌ماند.

وی افزود: ارزش یک بازیکن به بازوبند نیست بلکه این بازیکن است که به بازوبند شخصیت می‌دهد. همانطور که امیر قلعه نویی هم گفت بازوبند فقط یک تکه پارچه است و منش و رفتار بازیکنان به آن ارزش می‌دهد.

فکری با تاکید بر اینکه زمان حضورش در استقلال سر بازوبند دعوا نبوده است، گفت: نسل‌های قبل از ما تا حدودی سر بازوبند دعوا داشتند ولی دوران ما اصلا چنین بحث‌های مطرح نبود. قبل از آنکه من در استقلال کاپیتان شوم، جواد زرینچه بازوبند را می‌بست. آن زمان جایگاه هر بازیکن کاملا مشخص بود.

مربی پیشین استقلال همچنین در خصوص بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال خاطرنشان کرد: بازگشت فرهاد هم می‌تواند خوب باشد و هم بد چون جدایی او از استقلال همراه با حاشیه بود و برگشتش هم باعث بوجود آمدن مسائل مختلفی شد. به عنوان یک استقلالی امیدوارم حضور مجیدی باعث به هم خوردن تمرکز تیم و ایجاد فشارهای مختلف نباشد و این بازیکن بتواند به استقلال کمک کند.

"شاید یکی از اهداف مجیدی از بازگشت به استقلال، خداحافظی با پیراهن این تیم باشد". فکری با بیان این مطلب یادآور شد: خود من از بازیکنانی بودم که چند سال در استقلال بازی کردم و دوست داشتم با پیراهن این تیم از فوتبال خداحافظی کنم. آخرین سالی که در استقلال بازی می‌کردم ناصر حجازی سرمربی شد و او به خاطر اینکه با امیر قلعه نویی روابط خوبی داشتم مرا نخواست.

فکری در پایان گفت: حجازی به سابقه من در استقلال توجهی نکرد در حالی که من 14 سال در این تیم بودم و موهایم را در استقلال سفید کردم! به هر حال الان که خودم را جای فرهاد مجیدی می‌گذارم دوست ندارم این اتفاق هم برای او رخ دهد.