به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک سه‌شنبه گذشته در یکصد و پنجاه و چهارمین نشست خود، موضوع اصلاح اساسنامه این کمیته را مورد بحث و بررسی قرار دادند اما در پایان جلسه سه ساعته در مورد آن و همچنین تفویض اختیار انتخاب دبیر کل کمیته ملی المپیک از روسای فدراسیون‌ها (اعضای مجمع) به رئیس کمیته ملی المپیک و کاهش تعداد اعضای مجمع به نتیجه نهایی نرسیدند.

در همین راستا قرار شد اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشستی فوق العاده این موضوعات نیمه تمام را برای آخرین بار بررسی کرده و تصمیم گیری نهایی در مورد آنها را اتخاذ کنند. این نشست شنبه آینده از ساعت 6:30 صبح با حضور تمام اعضای هیئت اجرایی و به ریاست محمدعلی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک در محل این کمیته برگزار خواهد شد.

اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در صدد هستند با اصلاح هر چه زودتر اساسنامه این کمیته زمینه را برای برگزاری انتخابات جدید فراهم کنند، ضمن اینکه موضوع واگذاری اختیار انتخاب و یا انتصابی بودن دبیرکل منافاتی با منشور المپیک ندارد.