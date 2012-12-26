تربیت دینی عامل بازدارنده از انحرافات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد پورقیومی در کارگاه آموزشی "تربیت دینی کودکان" در مدارس فراغه با توصیف اهمیت خاص این موضوع اظهار داشت: تربیتی دینی عاملی مهم در بازدارندگی از انحرافات است و والدین باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: تربیت و رشد دینی کودکان و نوجوانان در هر خانواده ای به قدری اهمیت دارد که امام سجاد (ع) در دعای خود در این زمینه از خداوند متعال یاری می طلبد.

پورقیومی گفت: عوامل مختلفی از جمله دوستان ناباب، اعتیاد، ماهواره، نزاع والدین، مجالس گناه، سی دی های مبتذل و اینترنت زمینه ساز انحرافات اخلاقی در فرزندان را فراهم می آورد.

وی خطاب به حاضران ادامه داد: به فراگیری احکام شرعی و دقت ویژه در امر نماز و حجاب فرزندانتان اهتمام داشته باشید، نیازهای عاطفی و جسمانی آنان را بشناسید و به آن ها توجه داشته باشید و اسلام و دستورات دینی را با روش های غیر اصولی در ذهن و دل بچه ها تلخ نکنید.

پورقیومی همچنین ویژگی های زنان و مردان موفق و چگونگی رعایت آداب تربیتی و اخلاقی توسط والدین در منزل به ویژه در نزد فرزندان را به تفصیل شرح داد.

در این جلسه که یکصد نفر نفر از اولیای دانش آموزان آموزشگاه های شهید باهنر، فلاح زاده، علویه و کوثر دهستان فراغه حضور داشتند.