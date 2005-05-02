معاونت پرورشي با رويكردي جديد به مدارس باز مي گردد// بررسي طرح احياي معاونت پرورشي اواخر ارديبهشت به پايان مي رسد

فاطمه آجرلو با تاكيد بر ضرورت احياي دوباره معاونت پرورشي در سطح مدارس كشور، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" اظهار داشت: كار بررسي بر روي معاونت پرورشي در مركز پژوهش هاي مجلس آغاز شده است.

وي كه مسووليت رسيدگي به اين طرح را بر عهده دارد، افزود: ما معتقديم تحولاتي كه قرار است در مجموعه حوزه معاونت پرورشي رخ دهد، بايد با توجه به نيازمندي هاي نسل جوان دانش آموز باشد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: آنچه در اولويت جامعه جوان قرار دارد مي بايست در اين حوزه لحاظ گردد، زيرا ما معتقديم معاونت پرورشي متولي امر غني سازي فرهنگ جوانان است.

آجرلو با تاكيد بر اينكه مسائل در نظر گرفته شده در احياي دوباره اين حوزه نسبت به دوره گذشته جامع و كامل است، افزود: در صدد هستيم احياي دوباره معاونت پرورشي با قدرت صورت بگيرد و جاي هيچ گونه ابهامي نداشته باشد.

وي در خصوص اينكه مي توان اميدوار بود در سال تحصيلي آينده شاهد فعاليت دوباره معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش بود، اظهار داشت: فرصت بررسي احياي دوباره اين حوزه در اواخر ماه جاري به پايان مي رسد و بعد از آن نحوه اجراي آن در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيگيري و دنبال مي شود.