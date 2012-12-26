سومین هم اندیشی تخصصی اساتید نهج البلاغه مساجد خراسان رضوی برگزار می شود

حجت الاسلام حسینعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین هم اندیشی تخصصی نهج البلاغه با حضور اساتید پایگاههای نهج البلاغه در مساجد استان برگزار می شود.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: بیش از 40 پایگاه نهج البلاغه در سطح خراسان رضوی در مساجد فعال هستند.

رحمتی افزود: تاکنون دو هم اندیشی و کارگاه آموزشی با حضور اساتید با موضوع مساله شناسی و نیاز شناسی مخاطبان در جامعه کنونی و استفاده از رهنمودهای حضرت علی (ع) نهج البلاغه در راستای تامین نیازها و مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار شده است.

وی گفت: این پایگاه ها به منظور آشنا کردن اقشار مختلف جامعه با مفاهیم نهج البلاغه ایجاد شده است.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: ائمه جماعات و مبلغین مساجد در این پایگاهها به صورت منظم و با برنامه هفتگی تشنگان معارف الهی و شیفتگان اهل بیت را با مفاهیم گهربار نهج البلاغه آشنا می کنند.

