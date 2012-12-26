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۶ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سومین هم اندیشی تخصصی اساتید نهج البلاغه مساجد خراسان رضوی برگزار می شود

سومین هم اندیشی تخصصی اساتید نهج البلاغه مساجد خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری سومین هم اندیشی تخصصی در 40 پایگاه نهج البلاغه در مساجد استان خبر داد.

حجت الاسلام حسینعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین هم اندیشی تخصصی نهج البلاغه با حضور اساتید پایگاههای نهج البلاغه در مساجد استان برگزار می شود.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: بیش از 40 پایگاه نهج البلاغه در سطح خراسان رضوی در مساجد فعال هستند.

رحمتی افزود: تاکنون دو هم اندیشی و کارگاه آموزشی با حضور اساتید با موضوع مساله شناسی و نیاز شناسی مخاطبان در جامعه کنونی و استفاده از رهنمودهای حضرت علی (ع) نهج البلاغه در راستای تامین نیازها و مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار شده است.

وی گفت: این پایگاه ها به منظور آشنا کردن اقشار مختلف جامعه با مفاهیم نهج البلاغه ایجاد شده است.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: ائمه جماعات و مبلغین مساجد در این پایگاهها به صورت منظم و با برنامه هفتگی تشنگان معارف الهی و شیفتگان اهل بیت را با مفاهیم گهربار نهج البلاغه آشنا می کنند.
 

کد مطلب 1776302

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