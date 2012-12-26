استراتژی ضعیف 1+5 در مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در میانه این تلاش ها همه طرف ها باید سعی کنند تا به یک راه حل دیپلماتیک برسند زیرا جنگ مطمئنا ویرانگر خواهد بود.

هر چند تلاش هایی برای انجام این مذاکرات صورت گرفته اما مقامات ایالات متحده مدعی شده اند در این مورد تردید دارند که آیا رهبران ایران به راستی خواهان رسیدن به توافق در پرونده هسته ای خود هستند.

صحبت های فوق در حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره بر آمادگی تهران بر گفتگو بر اساس احترام متقابل تاکید کرده اند.



مقامات آمریکایی اعلام کرده اند زمانیکه مذاکرات آغاز شود کشورهای 1+5 نسخه تعدیل شده ای از پیشنهادات خود را که شامل برخی از معافیت ها از تحریم های موجود به شرط برداشته شدن گام های بیشتر از سوی تهران برای حل پرونده هسته ای است، به جمهوری اسلامی ارائه می دهند. به گفته این مقامات، قدرت های اصلی حتی حاضرند اگر ایران علاقه خود را به مذاکرات به طور جدی نشان بدهد آنها درباره افزایش این معافیت ها به بحث بنشینند .

در این میان مقامات ایرانی پیامهای مختلفی را ارسال می کنند. آمریکا و متحدانش در 1+5 (روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان) خواستار انجام مذاکرات در ماه جاری بودند اما ایران با تاریخ انجام آن موافقت نکرد. بنابراین تا ماه ژانویه خبری از انجام این مذاکرات نخواهد بود.

ابهام دیگر در این رابطه آن است که هنوز معلوم نیست که ایا آمریکا و متحدانش در زمان مذاکرات پیشنهادات جدی به ایران ارائه خواهند کرد یا خیر.

در آخرین دور مذاکرات که در مسکو برگزار شد ایران با خواسته 1+5 مبنی بر متوقف کردن غنی سازی 20 درصدی مخالفت کرد. علاوه بر این غرب خواهان خروج اورانیوم غنی شده تا سطح 20 درصد از ایران و تعطیل شدن سایت فوردو است.

اما ایران در مقابل قبول این خواسته ها خواهان آن است که محدودیت های اعمال شده علیه صادرات نفت این کشور، بانک ها و دیگر فعالیت های اقتصادی آن سبک تر شوند .

به نوشته نیویورک تایمز، پیشنهادات ارائه شده از سوی 1+5 به ایران برای توقف غنی سازی 20 درصد اورانیوم یک استراتژی ضعیف برای حل پرونده هسته ای این کشور بوده است.

برهمین اساس، هم اکنون برخی از کارشناسان به غرب پیشهاد می دهند که مرزهای خود برای رسیدن به توافق با ایران را بالاتر ببرد و پیشنهادات بهتری به تهران داده و امکان لغو برخی تحریم ها وکاهش فشار دیپلماتیک بر ایران را فراهم کند تا تهران به خواسته های غرب توجه کند.

در همین رابطه مقامات آمریکایی اعلام کرده اند زمانیکه مذاکرات آغاز شود کشورهای 1+5 نسخه تعدیل شده ای از پیشنهادات خود را که شامل برخی از معافیت ها از تحریم های موجود به شرط برداشته شدن گام های بیشتر از سوی تهران برای حل پرونده هسته ای است، به جمهوری اسلامی ارائه می دهند.

به گفته این مقامات، قدرت های اصلی حتی حاضرند اگر ایران علاقه خود را به مذاکرات به طور جدی نشان بدهد آنها درباره افزایش این معافیت ها به بحث بنشینند.

هر چند مذاکره با کشورهای 1+5 مهم است اما ایران و آمریکا نیازمند آن هستند تا بطور مستقیم با یکدیگر به گفتگو بنشینند . در ماه اکتبر روز نامه نیویورک تایمز از توافق دو کشور برای انجام مذاکرات رو در رو گزارش داده بود اما امکان رسیدن به توافق در این رابطه هنوز حاصل نشده است.