جایگاه شورا در عرصه خدمات رسانی بر هیچ کس پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان قبل از ظهر چهارشنبه در گردهمایی اعضای شورا و دهیاران بخش مرکزی کاشمر اظهار کرد: شوراها تجلی اراده مردم اند و اعضای آن به عنوان نمایندگان مردم و خادم آنان باید با پرهیز از تک روی با تکیه برخرد جمعی در راستای عمران و آبادانی روستا و شهر خود تلاش کنند.

فرماندار کاشمر با اشاره به این که وظیفه اعضای شورا در روستاها خطیر است افزود: شورا باید بازوی کمکی برای دولت باشند تا پروژه های عمرانی، ورزشی و ... در روستاها با نظر شورا و دهیاران عملیاتی شود.

فروزان با بیان اینکه جایگاه مهم شورا در عرصه خدمات رسانی برهیچ کس پوشیده نیست گفت: چنانچه مصوبات شورا در قالب قانون باشند همه در برابر آن سر تعظیم فرود می آورند اما چنانچه مصوبه ای غیر قانونی باشد معضلی است.

وی تعطیلی شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی ضعف بزرگی برای شهرستان دانست و گفت: ارائه برخی امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مختلف در قالب شرکت تعاونی دهیاران هر بخش ارائه می شود و باید جهت فعال کردن این شرکت تعاونی اقدام کرد.

فرماندار کاشمر با تأکید بر این که دهیاران و اعضای شورای روستا حق دارند از مسئولان شهرستان بخواهند درجمع مردم حضور یابند و پاسخگوی مشکلات آنان باشند افزود: روستاها قطب تولید هستند و با توجه به این که اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی است لازم است شوراها در خصوص رفع معضل خرده مالکی و استفاده از روش های نوین آبیاری اقدام کنند.

فروزان با بیان این که باید با ابتکار عمل در روستا به توسعه محل زندگی خود کمک کنیم اظهار کرد: اصل برخدمت رسانی است.

وی افزود: برای احقاق حق مردمی که شما را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند باید تلاش کنید و در راستای دستگیری از نیازمندان روستا و خدمت به مردم همواره تلاش کنید.

فرماندار کاشمر با اشاره به مدت کوتاه باقی مانده از عمر شوراها گفت: باید به جای پرداختن به مسائل سیاسی و ورود زودهنگام به مسائل انتخاباتی به فکر آبادانی روستا باشید.