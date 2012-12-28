  1. اقتصاد
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

اختصاصی مهر /

شرایط جدید واردات کالا توسط مرزنشینان/ تخفیف ویژه واردات کالای اساسی

شرایط جدید واردات کالا توسط مرزنشینان/ تخفیف ویژه واردات کالای اساسی

هیات وزیران در مصوبه جدیدی شرایط واردات کالا توسط مرزنشینان را اصلاح کرد که براساس آن، مرزنشینان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هرماه، یک بار تا سقف 20میلیون ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با اصلاح یک بخشنامه، شرایط جدیدی را برای واردات کالا از سوی سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی 4 استان کشور اعلام کرده است.

بر اساس این بخشنامه جدید، سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی، در هر ماه یک بار تا سقف بیست میلیون ریال، اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی کنند.

متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:

"هیئت وزیران تصویب کرد تصویب نامه شماره 116689/ت45059 ه مورخ 8/6/1390به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر جایگزین بند (1)تصویب نامه یاد شده و تبصره های (1)و(2) آن می‌شود: سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان می‌توانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هرماه، یک بار تا سقف بیست میلیون (20000000) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچه‌های رسمی نمایند.

تبصره 1- روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره 2- تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی ) صد در صد(100%) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (50%) پس از انجام تشریفات گمرکی و قانونی می‌باشد.

2- بند(2) تصویب نامه مذکور لغو می‌گردد.

3- متن زیربه عنوان بند(5) تصویب‌نامه یادشده الحاق می‌شود:

5- سازمان‌های ارائه دهنده گواهی‌های قانونی (استاندارد، بهداشت و قرنطینه ) موظفند نسبت به استقرار نماینده در بازارچه‌های مورد نظر اقدام لازم را به عمل آورند."

کد مطلب 1776334

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