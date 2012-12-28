شرایط جدید واردات کالا توسط مرزنشینان/ تخفیف ویژه واردات کالای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، دولت با اصلاح یک بخشنامه، شرایط جدیدی را برای واردات کالا از سوی سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی 4 استان کشور اعلام کرده است.
بر اساس این بخشنامه جدید، سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجانغربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان میتوانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی، در هر ماه یک بار تا سقف بیست میلیون ریال، اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچههای رسمی کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
"هیئت وزیران تصویب کرد تصویب نامه شماره 116689/ت45059 ه مورخ 8/6/1390به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر جایگزین بند (1)تصویب نامه یاد شده و تبصره های (1)و(2) آن میشود: سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استانهای کردستان، آذربایجانغربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان میتوانند با استفاده از کارت مبادلات مرزی در هرماه، یک بار تا سقف بیست میلیون (20000000) ریال اقدام به ورود کالا از مرزها و بازارچههای رسمی نمایند.
تبصره 1- روستاهای مشمول این تسهیلات در شعاع (20) کیلومتری مرز و فهرست کالاهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود.
تبصره 2- تخفیف در حقوق ورودی کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی ) صد در صد(100%) و برای سایر کالاها پنجاه درصد (50%) پس از انجام تشریفات گمرکی و قانونی میباشد.
2- بند(2) تصویب نامه مذکور لغو میگردد.
3- متن زیربه عنوان بند(5) تصویبنامه یادشده الحاق میشود:
5- سازمانهای ارائه دهنده گواهیهای قانونی (استاندارد، بهداشت و قرنطینه ) موظفند نسبت به استقرار نماینده در بازارچههای مورد نظر اقدام لازم را به عمل آورند."
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