ایمان کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این فیلم‌ ها در دانشگاه‌ ها، مساجد، پایگاه ‌های بسیج، مدارس، حوزه ‌های علمیه، تشکل‌ های فرهنگی و هنری و ... اکران می ‌شود.

وی افزود: با توجه به مکان اکران و مخاطبان فیلم ها، موضوعات در سه دسته مستند،‌ داستانی و انیمیشن اولویت بندی و نمایش داده می شوند.

کیخا با اشاره به اینکه فیلم های این جشنواره از دبیرخانه مرکزی جشنواره در تهران به یزد ارسال شده است، بیان داشت: تاکنون 20 فیلم برای یزد ارسال شده اما تا پایان مدت تعیین شده برای اکران این فیلم ها، حدود 40 فیلم به جشنواره ارسال می شود.

کیخا عنوان کرد: در این جشنواره فیلم هایی با موضوعات تاریخ انقلاب اسلامی، جنگ نرم، فتنه 88 و بیداری اسلامی به نمایش در می‌ آید.

وی، "30 سال زندگی با صد بند"، "ننه قربون"، "کوچه مقدس"، "بابا آمد"، "یک از 9"، "اخراجی‌های 4"، "نبرد خلیج فارس"، "بابا خون داد"، "روسری‌های رنگی ما"، "162"، "آخوند چینی دات کام"، نقطه نهایی، "وزیر شعار"، "پشه مزاحم"، "ایثار"، "آنها زنده‌اند"، "پرواز تا بی‌نهایت"، "شکار جاسوس"، "آذرخش"، نگهبان آرا" و ... را برخی از فیلم های جشنواره فیلم عمار در یزد اعلام کرد.