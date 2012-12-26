۶ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

مهرشاد:

افزایش آگاهی مشاوران حقوقی باعث کاهش تعداد پرونده های ارسالی به دیوان عدالت اداری می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمان ارتقاء میزان آگاهی مشاوران حقوقی را در کاهش آمار پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهرشاد صبح چهارشنبه در سومین همایش مشاوران حقوقی استان کرمان در دانشگاه پیام نور به بحث پیرامون مسائل و مشکلات حقوقی ادارات و دستگاه های دولتی پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت کارشناسان حقوقی دستگاه ها و نهادهای دولتی گفت: با توانمند کردن مشاوران حقوقی و بالابردن میزان آگاهی های آنها می توان میزان پرونده ها به دیوان عدالت اداری را کاهش داد.

مهرشاد مردم را بخشی از بدنه دولت عنوان کرد و افزود: مردم و دولت در کنار یکدیگر و با هم هستند و حمایت از دولت نیز حمایت از خود مردم است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار کرمان از مشاوران حقوقی دستگاه های دولتی خواست در بررسی پرونده های شکایت از نهادهای دولتی عدالت پیشه کنند و ادامه داد: باید در پیگیری پرونده ها مراقب بود تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی در پایان سخنان خود به اهمیت ارتباط متقابل دولت و نهادهای اجرایی با دستگاه های قضایی اشاره و آن را عاملی برای کاهش شکایات دانست.

کد مطلب 1776362

