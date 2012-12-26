اختتامیه جشنواره عمار در قم امشب برگزار می شود

امیر امیرگان نیشابوری در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار جشنواره عمار از سوم دیماه در قم بیان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره امشب با معرفی برگزیدگان در بعد از نماز مغرب و عشا در مدرسه معصومیه قم برگزار می شود.



وی با بیان اینکه 200 اثر به بخش دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود گفت: استان قم با توجه به اینکه پایگاه علمی و فرهنگی و دینی کشور سعی شد تا فیلم هایی که در قم نمایش داده می شود با رویکرد دین، تبلیغ و روحانیت باشد.



جانشین بسیج مدرسه معصومیه قم با بیان اینکه با این رویکرد 30 فیلم برای نمایش در قم انتخاب شد عنوان کرد: نمایش 20 فیلم با محوریت مدرسه معصومیه قم در کانونهای مساجد، پایگاه های بسیج و سایر مراکز فرهنگی قم نمایش داده شد.



وی با بیان اینکه فیلم های باقی مانده نیز طی دو روز آینده به نمایش در می آید ابراز کرد: فیلم آخوند چینی از جمله فیلم های مطرحی است که طی دو روز آینده در مراکز فرهنگی قم نمایش داده می شود و مربوط به تبلیغ دین توسط یک روحانی در کشور چین است که به زبان چینی تسلط دارد.



امیرگان نیشابوری بیان کرد: در مراسم اختتامیه فیلم های برگزیده معرفی می شوند و در مراسمی جداگانه با حضور تهیه کنندگان و کارگردانان اثار برگزیده تجلیل خواهند شد.