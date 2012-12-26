به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار مجتبی کشکولی قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دوره 187 آموزشی امام‌ موسی ‌کاظم(ع) در حسینیه فضل ‌بن ‌شاذان آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور اظهار کرد: زمانی دولت آمریکا برای مذاکره با ایران پیش شرط منحل کردن سپاه را داده بود.

فرمانده قرارگاه ثامن ‌الائمه(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: استکبار و صهیونیست با توجه به حماسه‌های دفاع مقدس از روحیه ولایت‌پذیری پاسداران می‌ترسند.

کشکولی با اشاره به تجاوز آمریکا و هزینه فراوان در عراق، افزود: سپاه از آمریکا در عراق موفق‌تر عمل کرده و پیروز میدان بوده است.

وی گفت: در جنگ 33 روزه به 9 هزار خانه حزب‌الله موشک برخورد کرد ولی در نهایت پیروز میدان حزب‌ الله بود.

فرمانده قرارگاه ثامن‌ الائمه(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از شاخص‌های مجامع توسعه یافته را مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی، دفاعی و امنیتی دانست و تاکید کرد: در امنیت کشور جوانان سهم مهمی دارند.

کشکولی بیان کرد: امام خمینی(ره) معتقد بود که همه کشور باید نظامی باشند و این یک مسئله مهم است.

وی دفاع را یک امر فطری دانست و گفت: دفاع از کشور یک امر بدیهی است و جوانان کشور متعهدانه و عاشقانه نقش خود را در هشت سال دفاع مقدس انجام دادند.

فرمانده قرارگاه ثامن‌ الائمه(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: در جنگ تحمیلی حتی نوجوانان که سن آنان در حد جنگ نبود با اصرار خود را به جبهه دفاع از ارزش‌ها رسانده و حماسه آفریدند.

کشکولی تاکید کرد: اگر جهاد نباشد هیچ‌گاه مرد از نامرد شناخته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون فتوحات و اثرات انقلاب اسلامی را بعد از 30 سال مقاومت در برابر استکبار در عراق، افغانستان، مصر و سایر کشورها شاهد هستیم.

فرمانده قرارگاه ثامن ‌الائمه(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتقاد ار دوران اصلاحات، اظهار کرد: متاسفانه زمانی گستاخی در کشور به حدی رسید که اسامی شهدا را از کوچه‌ها پاک کردند و گفتند نام شهید کدورت می‌آورد.