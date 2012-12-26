بخشی از بودجه زیارت برای ارائه خدمات به زائران پیاده اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی در جلسه مشترک ستاد تسهیلات سفر زائر و کمیته ایمنی و حمل و نقل استان اظهار کرد: پیش بینی می شود بیش از 120هزار نفر برای عزاداری در این ایام، با پای پیاده راهی مشهد شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به تاکید استاندار به ارائه خدمات مطلوب اقامتی، بهداشتی، امنیتی به زائران پیاده، گفت: آماده‌ سازی رباط ها و کاروانسراهایی که در مسیر حرکت زائران پیاده قرار دارند، استقرار سرویس های بهداشتی سیار، اسکان زائران در حسینه ها، مدارس و دیگر مراکز اقامتی، برگزاری مانورهای نظارتی و برخورد با واحدهای غیرمجاز اقامتی، از جمله اقدامات ویژه در این راستا است.

واحدی در خصوص ارائه تسهیلات ویژه بهداشتی و درمانی به زائران، بیان کرد: ویزیت رایگان زائران در درمانگاه ها و مراکز اقامتی بین راهی، تامین دارو، تجهیز آمبولانس ها، نظارت بر ارائه مواد غذایی به زائران، گشت امداد هوایی و ارائه بسته اطلاع رسانی، آموزشی و بهداشتی از جمله این اقدامات خواهد بود.

وی گفت: امنیت کاروان های پیاده نیز با کمک پایگاه های مقاومت بسیج بین راهی تامین خواهد شد.

جانشین رئیس ستاد تسهیلات سفر زائر خراسان رضوی افزود: پایانه های مسافربری مشهد نیز برای برگشت زائران پیاده به شهرهای خود، از آمادگی لازم برخوردار بوده و شرکت‌های مسافربری، تمهیدات لازم را برای جلوگیری ایجاد هرگونه مشکل به کار خواهند بست.

واحدی گفت: در مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک میلیون زائر در مشهد حضور یافتند و همین تعداد نیز در ایام تاسوعا و عاشورای امسال به مشهد سفر کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: نام "ستاد تسهیلات سفر" به "ستاد تسهیلات سفر زائر" تغییر یافته است.