بازار سیاه در اطراف ورزشگاه خلیج فارس/فروش بلیتهای 30 هزار تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و استقلال تهران از ساعت 15 امروز در هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.

پیش از برگزاری این دیدار حساس حاشیه هایی ایجاد شده است.

روز گذشته تعداد زیادی از هواداران استقلال در بندرعباس برای تماشای تمرینات این تیم در ورزشگاه تختی بندرعباس حضور یافتند.

همچنین تعدادی از لیدرهای تیم فوتبال استقلال نیز روز گذشته در محل اسکان این تیم در هتل هرمز بندرعباس حضور داشتند.

پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس در اطراف محل تمرین تیم استقلال برای کنترل عبور و مرور خودروها حضور داشت که در این میان آنها حتی برای دقایقی از ورود خودروی حامل بازیکنان تیم والیبال آلومینیوم که قصد حضور در سالن فجر مجموعه ورزشی تختی برای تمرین را داشتند جلوگیری کردند که این مشکل پس از دقایقی رفع شد.

با توجه به فروش بلیتهای مسابقه از روز سه شنبه تعداد زیادی از مردم برای تهیه بلیت به محلهای بلیت فروشی مراجعه کرده بودند.

همچنین شب گذشته تعدادی از علاقه مندان به تماشای این مسابقه از سایر شهرستانهای استان هرمزگان از جمله رودان، میناب، جاسک، بستک و بندرلنگه در اطراف ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس حضور یافتند و شب را در همان جا به صبح رساندند.

این هواداران نسبت به عدم توجه به آنها و عدم ایجاد شرایط مناسب از سوی مسئولان و باشگاه آلومینیوم هرمزگان معترض بودند.

همچنین از صبح امروز همزمان با آغاز ادامه بلیت فروشی در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس و بازگشایی درب های ورزشگاه، عده ای با در دستن داشتن بلیتهای زیاد در اطراف ورزشگاه بازار سیاه به راه انداختند.

در این بازار سیاه بلیتهای جایگاه ویژه با قیمت 30 هزار تومان و همچنین بلیتهای معمولی که طبق اعلام قبلی قیمت آنها سه هزار تومان بوده، با قیمت 15 هزار تومان به فروش می رسیدند.

در حالی که حدود دو ساعت تا آغاز بازی آلومینیوم و استقلال باقی مانده، هواداران بسیاری در ورزشگاه حضور یافته و ظرفیت این ورزشگاه 20 هزار نفری در حال تکمیل شدن است.