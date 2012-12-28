9 دی نمونه دیگری از مدیریت مردمی انقلاب از شیطنت های دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج دانش آموزان و فرهنگیان سپاه روح الله استان مرکزی آمده است: در این روز مردم با فصل الخطاب قرار دادن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ریشه منحوس تنه های رنگین علیه نظام را برکنده و برای همیشه توطئه های متنوع فریب خوردگان این عصر بر ملا و انسجام اجتماعی مردم ارتقا داده شد.

روز نهم دی را می توان روز خروش ملت علیه فتنه گرانی دانست که با فریب افکار عمومی و (مظلوم نمایی) ارکان و ارزشهای نظام اسلامی را هدف قرار داده بودند با حادثه تأثر برانگیز عاشورا پرده تزویر و ریا به طور کامل کنار رفت و آنهایی هم که تا آن روز هنوز از تشخیص ماهیت فتنه گران و جریان نفاق ناتوان بودند و کودتای سبز علیه نظام اسلامی را تا حد اختلاات جناحی تقلیل می دادند، متوجه حقیقت شده و به پا خواستند.

حرکت های منجر به تضعیف اصل حکومت را با مشت آهنین ملت پاسخ خواهیم داد

بسیج جامعه بانوان استان مرکزی با اشاره به حماسه 9 دی توسط مردم مسلمان ایران تاکید کرد: حرکت های منجر به تضعیف اصل حکومت را با مشت آهنین ملت پاسخ خواهیم داد و رویای مخملین سران فتنه و حامیان انها را به کابوس بدل خواهیم کرد.

در بیانیه بسیج جامعه بانوان استان مرکزی در بزرگداشت نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت آمده است: حماسه نهم دی ماه سالروز همبستگی ملت ایران در برابر قدرتهای پوشالی غرب که این بار برای به ثمر رساندن نقشه های شوم خود فتنه ها ساختند غافل از اینکه هواداران جمهوری اسلامی در سایه رهبری فرزانه همواره ایستاده.



در این بیانیه تاکید می شود: تحریم ما فقط دلخوشی دشمنان ما است و گوئی فراموش کرده اند به لطف الهی این ملت سالهاست که دست بر زانوی خویش گذاشته و برخواسته است و جوانان این ملت در سالهای سخت پس از آن حتی لحظه ای از پا ننشستند که پیشرفت های متعدد در عرصه های نظامی، عمران و راه سازی، کشاورزی، پزشکی هسته ای، سلول های بنیادین و هزاران فن آوری دیگر گواه این مدعاست.



بسیج جامعه بانوان خاطرنشان کرد: به تمامی سران فتنه و حامیان آنها متذکر می شویم چه در حال و چه در آینده همچون گذشته گوش به فرمان ولایت فقیه، این رکن اساسی جامعه اسلامیمان هستیم و اعمال ستیزه جویانه آنها جز الزوای سیاسی خودشان را در بر نخواهد داشت.

عناصر فتنه‌گر و فریب‌کار از حماسه 9 دی درس عبرت بگیرند



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید براینکه با خلق حماسه نهم دی تمام توطئه‌های دشمنان نقش برآب شد، گفت: عناصر فتنه‌گر و فریب‌کار باید از حماسه 9 دی ملت ایران درس عبرت بگیرند.



آیت‌الله قربانعلی دری‌‌نجف‌آبادی در این بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن ۹ دی ماه که با عاشورا همراه شده بود آورده است: افرادی که چنین روز بزرگ، با عظمت و چنین سرمایه پر برکت را قدر ندانند و یا حرمت‌ها را نقض کنند و یا قداست شعائر دینی را نادیده بگیرند و یا جان‌مایه حیات یک ملت را به بازی بگیرند، هرگز نزد مردم جایگاهی ندارند.



در این پیام با تاکید بر اینکه خلق حماسه نهم دی ثابت کرد که مردم بر عهد و پیمان خود با ولایت فقیه و دفاع از ارزش‌ها همچنان استوار هستند، آمده است: حرکت ملت ایران در نهم دی سال ۸۸ به تمامی توطئه‌ها و دسیسه‌های شیطانی پایان داد و برای همیشه دشمنان را مأیوس کرد.



حماسه ۹ دی،حماسه بزرگ ملت ایران



مؤتلفه اسلامی استان مرکزی با اشاره به فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی، این روز را به عنوان خلق حماسه بزرگ ملت ایران در پاسداری از بهترین سرمایه‌های اعتقادی و انقلابی این نظام دانست و افزود: حماسه ۹ دی حمایت از فرد خاص یا جریان نبود، بلکه ملت ایران اسلامی، این ‌بار به صورت خروشان به میدان آمدند تا از اسلام، باورهای دینی، ولایت فقیه و هویت نظام جمهوری اسلامی به صورت همه ‌جانبه دفاع کنند.





