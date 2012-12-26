خراسان جنوبی سرزمین توانمندیهای ناشناخته/ اشتغال5000 نفر در میل 78

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان جنوبی به علت همجواری و 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان از پتانسیلهای بالایی برای رونق اقتصاد برخوردار است و از دیر باز به لحاظ قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم در مبادله کالا و تجارت اهمیت خاص و ویژه ای داشته و تجار ایرانی همواره کالاهای اساسی همسایگان خود را در نوار مرزی با کشور افغانستان تامین کرده اند.

رشد چشمگیر صادرات در خراسان جنوبی و اشتغال و به کارگیری بالغ بر پنج هزار نفر کارگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تنها در بازارچه مرزی میل 78 شهرستان سربیشه، بیانگر رونق اقتصادی در خراسان جنوبی است.

یکی از مهمترین مزیت های تجاری خراسان جنوبی نسبت به سایر استان های همجوار ویژگی خاص همجواری و بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان و نیز وجود چهار بازارچه مرزی فعال و همچنین قرار گرفتن این استان در کریدر شمال- جنوب- شرق به غرب کشور است.

بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سال های گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی کشور و استان داشتند که تداوم این رونق اقتصادی منوط به رفع مشکلات بازارچه های مرزی است.

اگرچه کارکرد برخی بازارچه ها توام با برخی نارسایی ها است، اما این بازارچه ها نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه بوده و تاکنون توانستند در تحقق اهداف اقتصادی کشورهمچون توسعه تجارت غیر نفتی گام های موثری را بردارند.

همچنین این بازارچه ها در اشتغال استان موثر بوده به طوریکه در ایجاد فرصت های شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری از جمله دغدغه های بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا می کنند.

امروز احیاء بازارچه ‌های مرزی احیاء اقتصاد مرزی به شمار می رود و باید از سوی مسئولان به آن بیشتر پرداخته شود.

تبدیل شدن بازارچه میل 78 به معبر رسمی کشور

بازارچه میل 78 از فعال ترین بازارچه های مرزی خراسان جنوبی است که طبق مصوبه سفر اول رئیس جمهور به این استان، در سال 88 این بازارچه به عنوان معبر رسمی کشور معرفی شد.

با توجه به جدیدالتاسیس بودن این بازارچه از 31 تیرماه 88 و به لحاظ راه ارتباطی مناسب داخل کشور و راه مناسب تا استان فراه افغانستان و استقرار گمرک افغانی آینده روشنی را برای این بازارچه به ارمغان خواهند آورد.

با نگاهی گذرا به عملکرد و میزان رشد صادارت کالا در این بازارچه می توان دریافت، که باعث ایجاد امنیت در منطقه و امرار معاش روزانه 800 نفر به طور مستقیم را فراهم کرده است.

بازارچه مرزی میل 78 در فاصله 145 کیلومتری شهرستان سربیشه و 210 کیلومتری مرکز خراسن جنوبی واقع شده است.

جذب کارگران ایرانی و افغانی در این بازارچه نقش مهمی در امنیت پایدار و همچنین جلوگیری از قاچاق کالا و شرارت و آدم ربایی و ... ایفا می کند.

اشتغال5000 نفر در بازارچه میل 78

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، بازارچه میل 78 یا مرز ماهیرود را ازا بازارچه های مرزی فعال استان دانست و گفت: این بازارچه از 31 شهریور ماه 88 آغاز به کار کرده است.

محمدرضا لکزایی با اشاره به اینکه این بازارچه براساس سیاست های طراحی شده از سوی ایران در مجاورت مرز رسمی زمینی با افغانستان راه اندازی شده است، افزود: این بازارچه هم اکنون از رونق اقتصادی مطلوبی برخوردار است.

لکزایی از وجود چهاربازارچه در سطح استان خبر داد و گفت: میل 78(مرز ماهیرود)، میل 73، یزدان و دوکوهانه بازارچه های مرزی این استان هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ازاین تعداد تنها بازارچه میل78 فعال است، ‌افزود: سه بازارچه دیگر استان در حالت نیمه فعال قرار دارند.

لکزایی به میزان اشتغالزایی بازارچه میل 78 در استان اشاره کرد و گفت: این بازارچه حدود 800 نفر به صورت مستقیم و چهار تا پنج هزار نفر را به صورت غیر مستقیم بکار گیری کرده است.

اختصاص70 صادرات خراسان جنوبی به بازارچه ماهیرود/ رشد 13 درصدی صادرات بازارچه های مرزی استان

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی از رشد 13 درصدی صادارات بازارچه های مرزی استان در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: طی این مدت ارزش کالاهای صادارتی استان 193 میلیون و 376 هزار و 35 دلار برآورد شده است.

لکزایی اضافه کرد: 70 صادرات بازارچه های مرزی خراسان جنوبی تنها به بازارچه ماهیرود(میل78) اختصاص دارد.

وی وزن کالاهای صاداراتی از بازارچه های مرزی استان را 224 هزار و 185 تن عنوان کرد و بیان داشت: به لحاظ وزنی نیز صادارت استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش داشته است.

تردد روزانه 120 کامیون ایرانی در مرز ماهیرود

وی از تردد به طور میانگین روزانه 100 تا 120 کامیون ایرانی در مرز ماهیرود خبر داد و گفت: این کامیون ها کار جابجایی کالاهای صادارتی در مرز را برعهده دارند.

لکزایی به مزایای این بازارچه اشاره کرد و گفت: امنیت، ایجاد اشتغال، ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز در مرز از مهمترین مزیت های این بازارچه مرزی است.

وی در خصوص پروژه های در دست اجرا در این بازارچه، تصریح کرد: پروژه انتقال آب به بازارچه با 95 درصد پیشرفت فیزیکی از مهمترین پروژه های عمرانی است.

لکزایی احداث چاه فاضلاب برای سرویس های بهداشتی بازارچه و ساخت سردرب و ستون های مقاوم برای درب ها از دیگر طرح های عمرانی است.

وی همچنین به وضعیت سایر بازارچه های استان اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون سه بازارچه دیگر استان با رکود توقف کالاهای صادارتی مواجه است.

لکزایی به دلایل توقف کالا در این بازارچه ها اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی بازارچه ها باسیاست صادرات و واردات دو طرفه ازسوی دو کشور بوده که هم اکنون یک طرفه شده و فقط از سوی تجار ایرانی صادرات انجام می شود.

وی سازمان بازارچه ها، نیروهای مرزبانی، گمرک و... را ازدست اندارکاران فعال در بازارچه های مرزی برشمرد و بیان کرد: اما این درحالی است، که نیروهای افغان، گمرک و بازارچه در مرز ندارند.

لکزایی با اشاره به اینکه به دلیل عدم وجود بازارچه و نیروهای گمرک در بازارچه ها، کالاهای صادراتی استان پس از ورود به افغانستان به عنوان کالای قاچاق به شمار می روند، افزود: این امر باعث کاهش استقبال تجار ایرانی و افغانی شده است.

لزوم رونق بازارچه های مرزی

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی تنها راهکار برون رفت بازارچه های مرزی استان از حالت نیمه فعال را مکاتبه و مذاکره با وزرات امور خارجه افغانستان دانست و گفت: این امر از سوی وزرات امور خارجه ایران در حال پیگیری است.

به گفته وی در این راستا باید از سوی وزرات خارجه ایران نسبت به راه اندازی گمرک و استقرار نیروهای گمرکی افغانستان در بازارچه ها از وزرات امور خارجه افغانستان خواسته شود.

وی ادامه داد: در این زمینه مکاتبات و پیگیری های زیادی از سوی ایران انجام شده، اما هنوز پاسخ مثبت از سوی کشور افغانستان اعلام نشده است.

اجرای سه پروژه عمرانی در بازارچه میل 78

لکزایی به اقدامات این سازمان برای بهبود وضعیت بازارچه ماهیرود اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون یک باب انبار، 20 غرفه تجاری و ساختمان اداری در این بازارچه در دست احداث است.

وی اضافه کرد: هم اکنون سه بازارچه استان دارای زیرساخت های بسیار مناسب بوده و از صادرات کمتری برخوردار است و بازارچه میل 78 به دلیل تازه تاسیس بودن از زیرساخت های کمتری برخوردار بوده اما از صادرات بیشتری برخوردار است.

لکزایی سه باب انبار 500 تنی، آتش نشانی، هشت کانکس تک واحدی، سه کانکس سه واحدی، باسکول دیجیتال 60 تنی، ساختمان درب ورود و خروج، خدمات تلفن ثابت و همراه، آب آشامیدنی، برق و رستوران را از جمله امکانات موجود در این بازارچه ذکر کرد.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی از اجرای سوله چند منظوره و انبار کالا در این بازرچه خبر داد و گفت: این طرح عمرانی دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی است و مشکل نبود انبار در این بازارچه را رفع می کند.

هزینه کرد100 میلیارد ریال در پایانه مرزی ماهیرود خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی هم از هزینه کرد تاکنون 100میلیارد ریال در پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پایانه مرزی از سال 89 در استان آغاز شده است.

قهرمان رشید با اشاره به اینکه زیرساخت های مناسبی در این پایانه فراهم شده است، افزود: باید از فرصت برای توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

وی با بیان اینکه جاده پایانه مرزی ماهیرود به افغانستان موجب کاهش 500 کیلومتری فاصله ترانزیتی استان تا افغانستان می شود، عنوان کرد: ترمینال باری و تجاری پایانه مرزی ماهیرود همزمان با دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

رشید تصریح کرد: همچنین ترمینال مسافربری این پروژه نیز تا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون 60 کیلومتر زیرسازی تا روستای قلعه کاه استان انجام شده است، افزود: همچنین 60 کیلومتر زیرسازی در این جاده در دست احداث است.

پایانه مرزی میل 78 نیازمند تامین زیرساختها برای رونق اقتصادی

فرماندار سربیشه نبود انبار ذخیره کالا در پایانه مرزی ماهیرود را از مشکلات این پایانه مرزی دانست و گفت: زیرساخت های لازم در این پایانه باید فراهم شود.

غلامرضا حسین پور به فرصت های سرمایه گذاری شهرستان سربیشه اشاره کرد و اظهارداشت: این شهرستان 96 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

وی اضافه کرد: تنها گذر رسمی ورود و خروج کالا از ایران به افغانستان در سربیشه در پایانه مرزری ماهیرود قرار دارد و افغانستان را به عنوان فرصتی برای این شهرستان تبدیل کرده است.

حسین پور تاکید کرد: باید زیرساخت های مورد نیاز در پایانه مرزی شهرستان فراهم شود.

وی با بیان اینکه بازارچه مرزی میل 78 دارای چهار سوله 500 تنی است، افزود: در این بازارچه 33 غرفه تجاری و 15 نفر پرسنل فعالیت دارند.

فعالیت 80 تاجر افغانی در میل 78

حسین پور از فعالیت 80 تاجر افغانی در این بازارچه خبر داد و گفت: در این بازارچه 500 کارگر افغانی و 200 کارگر ایرانی مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: آمادگی داریم این مشاغل را به کاگران ایرانی واگذار کنیم که متاسفانه از سوی کارگران ایرانی استقبال نمی شود.

فرماندار شهرستان سربیشه به مهترین اقلام صادارتی از این بازارجه اشاره کرد و بیان داشت: مواد غذایی، مصنوعات فلزی ، پلاستیکی و مصالح ساختمانی از جمله این اقلام است.

وی رب، کیک، بیسکویت، مربا، تن ماهی و کنسروجات، سیمان، گچ، آجر سفال، کاشی، سرامیک، بلورجات، فرش ماشینی، موکت، کود شیمیایی، انواع محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، ادوات کشاورزی و... را از جمله این اقلام برشمرد.

وی به طرح های عمرانی قابل اجرا در آینده در این بازارچه اشاره کرد و گفت: احداث غرفه های تجاری، سکوی تخلیه بار و بارگیری کالا، سردخانه مواد غذایی، پارکینگ خودرویی و آزمایشگاه استاندارد کالاهای وارده به بازرچه از شاخصترین طرح ها است.

فرماندار شهرستان سربیشه همچنین احداث مهمانسرا، احداث و طرح توسعه مخازن سوخت بازارچه، سالن ملاقات تجار، شساختمان نمایشگاه دائمی کالا در بازارچه و اجرای محوطه سازی داخل بازارچه را از دیگر طرح ها ذکر کرد.

بهره برداری از سالن تجاری ماهیرود در دهه فجر

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از بهره برداری از سالن تجاری و محوطه سازی پایانه مرزی ماهیرود در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: پایانه مرزی میل 78 در شهرستان سربیشه هم اکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ابراهیم نصری با اشاره به اینکه صادارت 250 هزارتن کالای استان تنها از مرز ماهیرود انجام می شود، افزود: این پایانه تاثیر بسزایی دررونق اقتصادی استان دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی یادآور شد: با بهره برداری از پایانه مرزی ماهیرود 70 درصد ترانزیت فراه افغانستان به این استان می رسد، که موجب توسعه پایدار خواهد شد.

ریالی بودن معاملات تجاری مهمترین دغدغه تجار

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان، صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مرز ایران و افغانستان مبادلات ریالی است، گفت: چون گردش مالی بازرگانان به صورت ریالی قابل مشاهده نیست بحث معافیت مالیاتی آنها نیز دچار ابهام می شود.

مهدی ماهگلی اضافه کرد: بسیاری از صادر کنندگان به دلیل اینکه ارزی در این مبادلات رد و بدل نمی شود، حضور کمتری در بازار افغانستان دارند.

وی خواستار تفویض اختیار به استان برای صادرات کالاهای تولیدی استان شد و افزود: برای گسترش مبادلات با افغانستان نیاز به تفویض اختیار انجام امور ترانزیت خارجی و رویه واردات به گمرک میل 78 را دارد.

ماهگلی خواستار تشکیل کمیته های مشترک مرزی با استانهای هم مرز با کشور افغانستان شد و بیان داشت: پیش از این تعرفه های ترجیحی نیز مطرح شده بود که تا کنون اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه مرز میل 78 در استان به عنوان مرز مجاز مشتقات نفتی معرفی شده است، گفت: در کنار صادرات غیرنفتی اگر برخی محدودیت ها حذف شود و نیاز مشقات نفتی افغانستان تامین شود، حضور صادر کنندگان نیز بیشتر می شود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان، صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص تراز تجاری استان، نیز یادآور شد: تراز تجاری استان نیز همواره مثبت و به میزان 113 میلیون دلار بوده است.

گزارش: مریم بهلولی