سرانه اندک مطالعه در کشور/ تولید 69 هزار عنوان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه ششمین جشنواره گام اول در گلستان اظهار داشت: در کشور ژاپن سرانه مطالعه 90 دقیقه ودرآلمان 60 دقیقه است که باید با استفاده از همه ابزار ها و با به راه انداختن نهضت کتاب در کشور سرانه مطالعه کشور را ارتقا داد.

وی با بیان اینکه ما هر چه در حوزه فرهنگ وکتاب تلاش کنیم همه سرمایه گذاری است تصریح کرد: دو هزار و800 کتابخانه عمومی در کشور در حال نشر ترویج کتابخوانی است اما در کنار آن باید در همه مساجد ما علاوه بر طرح تلاوت نور به بسط و گسترش فرهنگ کتابخوانی هم توجه شود ودقایقی از وقت مسجد هم به خواندن وتشویق جوانان به فرهنگ مطالعه اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه کتاب راهگشای زندگی انسان است افزود:در کشور ما باید سیر مطالعاتی ترویج یابد وهم در بخش تولید کتاب هم ترویج وهم توزیع به گونه ای باشد که به ارتقای فرهنگ مطالعه در کشور کمک کند.

اسماعیلی در ادامه بیمه نشر صنعت را از اقداماتی دانست که به صورت جدی این وزارتخانه در حال پیگیری است وهمچنین از آثار تولیدی در بخش نشر نیز حمایت دارد .

وی اظهارداشت: ما سالانه 140 میلیارد ریال از آثار تولیدی نشر کشور حمایت دارم وآنان را خریداری می کنیم که این تنها شش درصد آثار را شامل می شود امااگر همه دستگاه های فرهنگی نگاهشان را به این سمت کتاب سوق دهند این مبلغ افزایش پیدا می کند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد با بیان اینکه ما در جهت معافیت مالیاتی کتابفروشی ها نیز اقدام کردیم تصریح کرد:ما در سال 57 تنها هزار عنوان کتاب در سال تولید می کردیم اما امروزه تعداد عناوین ما به 69 هزار عنوان کتاب افزایش یافته است والبته این آغاز راه است .