ترکیه حامی گروههای مسلح سوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرد: ترکیه سابقه طولانی در حمایت از مخالفان سوری دارد.

وی افزود: خانواده های ربوده شدگان لبنانی از نقش ترکیه درباره موضع ربوده شدگان لبنانی آگاهند، زیرا گروههای مسلح سوری آنها را ربوده اند و ترکیه می تواند برای آزادی این افراد کاری انجام دهد.

وزیر امور خارجه لبنان بیان کرد: ترکیه با توجه به ارتباطات محکمی که با گروههای مسلح سوری دارد می تواند اقدامی در راستای آزادی ربوده شدگان لبنانی انجام دهد.

از سوی دیگر علی قانصو وزیر مشاور دولت لبنان گفت : موضع روسیه در قبال سوریه تغییر نکرده است و مسکو مخالف دخالت خارجی در امور سوریه است.

وی افزود: مسکو از گفتگو و راهکار سیاسی استقبال می کند و مخالف گسترش هرج و مرج در سوریه است.

وزیر مشاور دولت لبنان بیان کرد: امیدواریم که سوری ها در سریعترین زمان ممکن بتوانند به یک راهکار سیاسی برای پایان بحران برسند.

وی افزود: کشورهای حامی تروریستها و گروههای مسلح مسئول ادامه خونریزی ها و کشتار در سوریه هستند.

قانصو بیان کرد: کشورهای حامی گروههای مسلح همچنین مسئول آوارگی سوری ها و فلسطینی ها از منازلشان هستند زیرا گروههای مسلح را تشویق به مخالفت با گفتگو و راهکار سیاسی برای پایان بحران می کنند.