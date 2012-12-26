اجرای برنامه های ویژه آموزشی ارتقای ایمنی در خوزستان

سید محمد حسین مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت مقوله آموزش در راستای ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای، برنامه های ویژه ای توسط این اداره در حال اجراست.

وی با بیان اینکه چهار برنامه ارتقای ایمنی در استان دنبال می شود، افزود: این برنامه ها برای عابران پیاده راهها، راکبان موتور سوار، سرنشینان وسایل نقلیه و صاحبان ادوات کشاورزی اجرا می شود.

مرعشی عمده این برنامه ها را ارائه آموزش های ویژه عنوان کرد و گفت: نقش آموزش و فرهنگ سازی در کاهش تلفات جاده ای اهمیت بسزایی دارد.

وی تصریح کرد: آموزش های ارائه شده عمدتا با رویکرد ایمنی است و در پایان دوره آموزشی نیز تجهیزات ایمنی به افراد هدیه داده می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان همچنین از آموزش بیش از هشت هزار نفر از رانندگان وسایل نقلیه خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری ده هزار نفر از رانندگان آموزشهای ویژه ای از جمله مهار بار، حمل مواد خطرناک، سلامت شغلی و ..را دریافت می کنند.

وی اظهار کرد: تصادفات جاده ای معضل اجتماعی و نیازمند احساس مسئولیت همگانی است و علاوه بر آموزش مستقیم با فرهنگسازی و روش هایی از جمله درج پیام های ایمنی در قبوض آب و برق و بلیط های مسافربری باعث ایجاد حساسیت و ارتقاء ایمنی می شویم.

