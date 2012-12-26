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۶ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

کریمی در گفتگو با مهر:

جشنواره شهر برفی در کوهرنگ برگزار می شود

جشنواره شهر برفی در کوهرنگ برگزار می شود

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار کوهرنگ از برگزاری جشنواره شهر برفی در این شهرستان خبر داد.

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره شهر برفی دهه فجر در شهرستان کوهرنگ برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور هنرمندان از سراسر کشور برگزار می شود.

کریمی ادامه داد: هم اکنون مسئولان برگزاری همایش در حال برنامه ریزی برای برگزاری این جشنواره هستند.

معاون فرماندار کوهرنگ به نقش این جشنواره در  معرفی این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد:  برگزاری این جشنواره در این شهرستان تاکنون تاثیر بسیار زیادی در اشتغال، درآمدو جذب توریست داشته است.

وی ادامه داد: هر سال با برگزاری این جشنواره مسافران بسیار زیادی برای دیدن آثار هنری ساخته شده با برف به این شهرستان می آیند و در کنار این جشنواره با  جاذبه های تفریحی، گردشگری، پتانسیل های سرمایه گذاری و ... آشنا می شوند.

کد مطلب 1776449

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