جشنواره شهر برفی در کوهرنگ برگزار می شود

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره شهر برفی دهه فجر در شهرستان کوهرنگ برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور هنرمندان از سراسر کشور برگزار می شود.

کریمی ادامه داد: هم اکنون مسئولان برگزاری همایش در حال برنامه ریزی برای برگزاری این جشنواره هستند.

معاون فرماندار کوهرنگ به نقش این جشنواره در معرفی این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری این جشنواره در این شهرستان تاکنون تاثیر بسیار زیادی در اشتغال، درآمدو جذب توریست داشته است.

وی ادامه داد: هر سال با برگزاری این جشنواره مسافران بسیار زیادی برای دیدن آثار هنری ساخته شده با برف به این شهرستان می آیند و در کنار این جشنواره با جاذبه های تفریحی، گردشگری، پتانسیل های سرمایه گذاری و ... آشنا می شوند.