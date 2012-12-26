74 پروژه مصوب شده در سفر رهبری به کردستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزایی اصل اظهار داشت: از مجموع 146 پروژه سفر رهبری تاکنون 74 پروژه به بهره برداری کامل رسیده و 72 پروژه دیگر با میانگین بیش از 55 درصد در حال اجرا هستند.

وی افزود: پروژه های دور سوم سفر ریاست جمهوری شامل 74 پروژه و در 9 سر فصل تعریف شده اند و هم اکنون در حال پیگیری هستند.

فرماندار سنندج بیان کرد: در مصوبات سفر دوم هیئت دولت 163 پروژه جدید تعریف شده که در حال حاضر با میانگین پیشرفت 38 درصد توسط 34 دستگاه اجرایی شهرستان سنندج در حال اجرا است.

میرزایی اصل با اشاره به بهره برداری از 61 پروژه از این تعداد، افزود: 16 پروژه دارای پیشرفت 50 درصدو بالاترو 52 پروژه بدون پیشرفت فیزیکی و فاقد اعتبار هستند.

وی افزود: در سفر اول هیئت دولت نیز 194 پروژه مصوب شد که تا کنون 150 مورد به بهره برداری کامل رسیده و 44 پروژه دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد در حال اجرا هستند.

37 هزار مترمربع پارک درون محله ای در سنندج احداث شده است

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز کردستان گفت: در سال جاری ۳۷ هزار متر مربع پارک درون محله ای در سهرشتان سنندج احداث شده است.

آرش اسماعیل نسب، اظهار داشت: پارک های 17/1 شهرک بهاران، 19/1 شهرک بهاران، 19/4 بهاران، شهرک پردیس، شهرک مولوی، خیابان آبیدر، شهرک سعدی، شهرک کشاورز، شهرک مولوی و احداث و ساماندهی تپه کرباسی و کوی زارع از مهمترین پارک های احداث شده درون محله ای سنندج است.

وی توسعه و افزایش سرانه فضای سبز و رفاه شهروندان را از مهمترین اهداف احداث پارک های درون محله ای بیان کرد و افزود: برای احداث این پارک ها بیش از دو میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز کردستان با بیان اینکه مهمترین مولفه در احداث فضای سبز بحث مدیرت آب و صرفه جویی و کاهش نیروی انسانی است، بیان کرد: در حال حاضر 10 هکتار از پارک های سطح شهر زیر آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

اسماعیل نسب همچنین از تحویل گرفتن پارک های جنگلی نیشتمان و سرنجیانه که در اختیار اداره کل منابع طبیعی بود خبرداد و یادآور شد: انتظار می رود با جذب اعتبارت لازم بتوانیم در راستای نگهداری و ساماندهی این دو پارک جنگلی اقدامات اساسی انجام دهیم.