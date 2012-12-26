تجلیل از خانواده شهدای هسته ای در یادواره شهدای باقرشهر و کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز صادقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از وظایف مهم سربازان ولایت را در این زمان، تلاش برای پیشرفت در انرژی هسته ای است، امروز که سالها از دفاع مقدس می گذرد، یکی از بزرگترین وظایف که خود را بسیجیان ولایتمدار می دانیم، این است که در سنگر علم و دانش بیشتر بکوشیم تا بتوانیم گوی سبقت را از جهان غرب برباییم و در عرصه های علمی حرف اول را بزنیم.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انرژی هسته ای بیان کرد: انرژی هسته ای و تلاش برای پیشرفت در آن، امروز دیگر یک شعار نیست که مالکیت و بر حق بودن برای داشتن آن را فریاد بزنیم و امروزه پیشرفت در این علم یک وظیفه برای امت مسلمان است.

هدف ایران از پیشرفت در استفاده از این انرژی، صلح و امنیت جهانی است

رئیس شورای اسلامی باقرشهر اضافه کرد: جهان مظلوم اسلام در کشورهایی چون فلسطین و لبنان زیر آماج انواح سلاحهای هسته ای هر روز به خون کشیده می شود و این درحالی است که همان کشورهای متهاجم مانند اسرائیل و آمریکا داشتن انرژی هسته ای را برای ایران خلاف صلح جهانی می دانند و درصورتی که هدف ایران از پیشرفت در استفاده از این انرژی، صلح و امنیت جهانی است.

وی با اشاره به برگزاری یادواره بزرگ سرداران و 220 شهید باقرشهر و کهریزک که با مشارکت ادارات و نهادهای باقرشهر و کهریزک برگزار می شود، عنوان داشت: در این مراسم با حضور خانواده معظم شهدای هسته ای از مقام شامخ دانشمندان هسته ای تجلیل خواهد شد و محوریت برنامه بر اصل تداوم روحیه بسیجی در همه عرصه های زمانی تأکید می شود.

نسل جوان و نوجوان باید بیدار باشند

صادقی ادامه داد: امروزه نسل جوان و نوجوان باید بیدار باشند و بدانند که هنوز خاکریزهای نامرئی دفاع از کیان میهن اسلامیمان برپاست و باید برای زنده نگه داشتن یاد شهدا، عرصه علم و فن آوری را شکوفاتر کنیم.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینیهای رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: دشمنان اسلام و انقلاب گمان کرده اند با ترور، اغتشاش و برهم زدن امنیت عمومی می توانند انقلاب مردمی و اسلامی را با مشکل مواجه کنند و از مسیر خود منحرف کند.

رئیس شورای اسلامی باقرشهر همچنین به حماسه بزرگ 9 دی اشاره کرد و افزود: یکی از روزهای بزرگ و بیاد ماندنی انقلاب روز 9 دی است که در این روز ملت انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی با سلیقه ها و افکار مختلف دست در دست یکدیگر علیه منافقان داخلی و خارجی شعار "هیهات منا الذله" و "لبیک یا حسین(ع)" سر دادند و اقدامات و تحرکات دشمنان قسم خورده انقلاب را نقش بر آب کردند.

گفتنی است، مراسم یادواره سرداران و 220 شهید باقرشهر و کهریزک در روز پنج شنبه هفتم دیماه ساعت 14 و با حضور آیت الله محمدی گلپایگانی ریاست دفتر مقام معظم رهبری در سالن ورزشی فدک باقرشهر واقع در انتهای بلوار فلسطین برگزار خواهد شد.