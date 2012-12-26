سال گذشته 320 هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری ظهر چهارشنبه در مراسم شکرانه توانمندسازی اقتصادی چهار هزار خانواده مورد حمایت کمیته امداد سیستان و بلوچستان که با حضور مسئولان کشوری و استانی در تالار ملاصدرا دانشکده ادبیات زاهدان برگزاری شد، اظهار داشت: تا پایان سالجاری نیز زمینه ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در بخش اشتغال های خرد، کوچک و خانگی برای مددجویان زیر پوشش این نهاد فراهم می شود.

وی گفت: کمیته امداد در صدد است تا با حرکت در مسیر توانمندسازی مددجویان زیر پوشش، روحیه خودباوری را در بین اقشار محروم و کم درآمد جامعه تقویت کند.

وی افزود: این نهاد در تلاش است خانواده های زیر پوشش خود را به گونه ای توانمندسازد که به راحتی توان مقابله با بحران های اقتصادی را داشته باشند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان داشت: خانواده هایی که در معرض آسیب قرار می گیرند در نقطه ای هستند که خود را ضعیف تراز مشکلات می دانند.

وی گفت: فعالیت مددجویان کمیته امداد در حوزه اشتغال خرد غیر از منافع اقتصادی که برای آنان در پی دارد، روحیه خودباوری، نشاط و حضور در محافل اجتماعی را نیز در آنان تقویت می کند.

وی افزود: خانواده‌ هایی تحت پوشش کمیته امداد که به مرز خودکفایی رسیدند هرگز رها نمی شوند بلکه به‌ عنوان همیاران افتخاری امداد باقی می ‌مانند و کارت هایی با عنوان همت به آنان اعطا می شود.

انواری اظهار داشت: نظارت و مراقبت دو اصل مهم برای به نتیجه رسیدن اقدامات و طرح‌ های کمیته امداد است که باعث خوداشتغالی و نتیجه مطلوب می شود.

وی گفت: آثار اجتماعی و فرهنگی خودکفایی و توانمند شدن در زندگی خانواده‌ های کمیته امداد بیشتر از بعد اقتصادی آن مد نظر است.

وی با قدردانی از همکاری بانک ‌های عامل در زمینه ارائه تسهیلات به‌ موقع به مددجویان کمیته امداد بیان داشت: اگر امروز خودکفایی چهار هزار خانواده کمیته امداد را جشن می ‌گیریم به برکت همکاری، تعامل و تعاون بین بخشی ادارات مربوطه است.

وی با بیان اینکه باید روحیه انفاق و نیکوکاری را در کشور بیش از پیش نهادینه کنیم، افزود: یکی از محورهای کاری کمیته امداد سرمایه گذاری برای حضور مردم در صحنه نیکوکاری و احسان است.