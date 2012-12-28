کلید واژه"انتخابات آزاد"رمز فتنه جدید/حماسه 9 دی باید بازخوانی شود

مرتضی نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حماسه بزرگ مردم در 9 دی 1388 اظهارداشت: رمز پیروزی انقلاب پیوند میان مردم، رهبری و اعتقادات دینی بود؛ یعنی مردم به رهبری که برخاسته از اعتقاداتشان بود اعتماد کردند و این انقلاب شکل گرفت و استمرار پیدا کرد.

وی با بیان اینکه پیوند مردم با رهبری در فتنه 88 تکرار شد، ادامه داد: وقتی امواج فتنه از سوی فتنه گران بلند شد رهبری پرچم بصیرت را بلند کرد و وجه همت خود را بر این گذاشت که مردم متوجه شوند ریشه این فتنه کجاست ؟ از کجا سرچشمه گرفته است؟ و چه کسانی فتنه گر هستند؟ خوشبختانه یک عده هم در این کار ایشان را کمک کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: 9 دی نقطه پایانی بر فتنه 88 بود و مردم حرف آخر را زدند.

نبوی با تاکید بر ضرورت استمرار 9 دی برای مقابله با فتنه ها و خطرات احتمالی که ممکن است توسط معاندین بر سر راه نظام قرار گیرد، گفت: 9 دی نقطه عطفی است که دوباره بصیرتی در مردم در اطاعت و تمسک به رهبری ایجاد کرد؛ بنابراین این روز ملی و حماسی باید به عنوان یک الگو برای ادامه راه انقلاب بازخوانی شود.

عضو هیئت موسس جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به شکل گیری فتنه 88 گفت: یکسال قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم واژه هایی همچون "نباید در انتخابات تقلب شود" یا "کمیته صیانت از آراء" شنیده می شد که این کلید واژه ها بهانه ای بود برای فتنه 88 ؛ اما در 9 دی در سایه پرچم بصیرت رهبری مردم به میدان آمدند و جریان و راهشان را از اهل فتنه جدا کردند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با فتنه های آینده باید 9دی بازتولید شود، خاطرنشان کرد: درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز کدهایی مانند کلید واژه "انتخابات آزاد" مشاهده می شود؛ بنابراین 9دی باید به روز شود تا با ایجاد بصیرت و شناخت به موقع به راهکارهایی برای مقابله با فتنه ها و توطئه های داخلی و خارجی دست یابیم؛ لذا با بصیرت باید این کلید واژه های فتنه را شناخت و آنرا رصد کرد که متوجه شویم پشت این کدها فتنه ای نخوابیده باشد.

عضو هیئت عالی حل اختلاف میان قوا، در واکنش به کسانیکه این روز حماسی را که مردم با حضوری چشمگیر و خودجوش آفریدند، حاصل زحمات خود می دانند، تصریح کرد: هر کسی که به هر مقداری در ایجاد بصیرت در مردم سهم داشته جای تشکر کرد؛ اما باید بدانند که نقش اصلی را در 9 دی رهبری و مردم داشتند و در این میان اگر یک عده از دوستان و نخبگان مخلص در این زمینه همکاری کردند و پیام رهبری را به مردم رساندند ، دست آنها هم درد نکند.

نبوی، همچنین با اشاره به عملکرد نخبگان درحماسه 9 دی و مقایسه بصیرت آنان با بصیرت مردم، گفت: یک عده از نخبگان دیر فهمیدند اما بعد جبران کردند؛ کسی که اشتباه کرد بعد اشتباهاتش را جبران کرد نمی توانیم بگوییم که شناسنامه‌اش باطل شده؛ ضمن اینکه کسانی که پیشتاز بودند، جزو انصار و مهاجرین و در صف اول بودند، آنان نیز امتیاز بیشتری دارند؛ البته هیچکس نباید طلبکار باشد چرا که همه بدهکار به نظام و انقلاب هستند.