برای ارائه بودجه دیر نیست/ از حرف های احمدی نژاد سوء برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به نامه اخیر دادستانی به رییس‌جمهور و درخواست اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنهاست، گفت: در مورد این مساله یک سوء برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه رییس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: آقای رییس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رییس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال 90 و 91 بود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در قانون بودجه بانکهای دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند، تصریح کرد: این موجب انباشته‌شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود در واقع آقای رییس‌جمهور با بیان این مطلب خواستند بگویند در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانکها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود پس بحث قوه قضاییه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است.

وی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر به بخش تولید کمک می‌کند،گفت: اگر تولیدگر در کار تولیدی خود به مشکل برخورد کند که ناشی از بدهی بانکی باشد، هم امحال شده و هم تسهیلات جدید برای رفع مشکلات تولیدی در اختیار او گذاشته می‌شود اما وقتی حکم شود به طور کلی و مطلق بخش تولیدی، خدماتی‌ و بازرگانی بدون بررسی موردی و خاص همه بدهی‌ها معوق و امحال شود نتیجه این می‌شود که منابع بانک در یک جای خاص بلوکه می‌شود و کسی که نیاز دارد، نمی‌تواند از این منابع استفاده کند اما یک عده بدهی‌شان امحال می‌شود که ضرورتی ندارد و کسانی که خوش‌حساب هستند بدهی‌شان به موقع پرداخت می‌کنند تشویق می‌شوند که بدهی‌شان را به تاخیر بیندازند.

سخنگوی دولت افزود: این یک آسیب‌شناسی است و ریشه‌اش اینجا است که در اموری که اجرایی است و تصمیم‌اش موردی است و رییس قوه قضاییه هم تاکید داشتند نسبت به هر بدهکاری باید بر حسب مورد تصمیم‌گیری شود و بانکها می‌تواند این کار بکند پس در این مورد تکلیف‌ کرده‌ایم و قانون در این زمینه وجود دارد و حال اگر این اسامی را به قوه قضاییه بدهیم آیا قوه قضاییه برخلاف قانون عمل خواهد کرد در حالی که قانون نمی‌توان نقل کرد پس این آسیب‌شناسی قانونی بود و روشن است.

وی تاکید کرد: قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانکها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امهال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد.

الهام درباره ارائه فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه گفت: رییس‌جمهور سال 89 یک لیست خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند و دادستان کل در سال 90 این اسامی را به چهار گروه تقسیم کردند؛ از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هایی که در جریان است و پرونده‌هایی که رسیدگی شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه معاون اول رییس‌جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 90 به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است، افزود: نامه رییس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی نیز خطاب به رییس قوه قضاییه وجود دارد.نامه رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 نیز موجود است که در اجرای اصل 49 قانون اساسی به رییس قوه قضاییه اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با وضعیت وزیر بهداشت اظهار کرد: وزیر بهداشت با سیاست‌های دولت هم‌اکنون سرکارشان هستند.

الهام در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: آقای رییس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود طرحی را برای فائق آمدن بر تحریم‌ها بیان کردند و در گزارشی استدلالی اعلام کردند که اجرای هدفمندی به صورت کامل، قدرت خرید مردم را بالا می‌برد، تولید را حمایت می‌کند و وابستگی به ارز خارجی را کاهش می‌دهد و این طرحی بود که به افکار عمومی ارائه کردند؛ البته اجرای این طرح منوط به طی مراحل قانونی است و بحث اجرا نیست بلکه بحث این است که راه فائق آمدن بر تحریم‌ها توسط دولت ارائه شده است پس اگر دیگران هم طرحی دارند ارائه کنند تا این طرح‌ها مورد بررسی افکار عمومی قرار گیرد و مردم ارزیابی کنند.

سخنگوی دولت خطاب به صدا و سیما نیز گفت: از صدا و سیما خواهش می‌کنم افرادی را دعوت کنند تا مبانی این طرح را به بحث گذارند و دیدگاههای خود را به نسبت به حل مشکل مطرح نمایند و بحث اجرا مسیر خاص خود را طی خواهد کرد و اصلا بحث این نبوده که این طرح اجرا می‌شود یا نه اینکه دولت می‌خواهد بدون طی مراحل قانونی آن را اجرا کند.

وی همچنین درباره زمان ارائه قانون بودجه به مجلس تصریح کرد: این پیش‌بینی است و بودجه باید دقیق و کارشناسی و با توجه به شرایط امروز - که شرایطی خاصی است - تهیه شود.

الهام در پایان تاکید کرد: عجله برای تهیه بودجه، رافع مشکلات نیست. به طور جد برروی بودجه کار می‌شود و ان‌شاءالله به موقع بدون اینکه با تاخیر روبه‌رو شود، ارائه خواهد شد؛ پس به نظر ما دیر نیست.