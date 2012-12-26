نهم دی چهره های دو گانه را از انقلاب اسلامی جدا کرد

حجت الاسلام شمس الله برقراری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نهم دی روز بصیرت و میثاق با ولایت است، این روز یوم الله بود چرا که تبلور قدرت خداوند در مقابل زیادی خواهان را نشان داد.

وی افزود: این روز افتخار بزرگ برای ملت ایران است و در واقع برای غربال کردن انقلاب از چهره های دوگانه بود.

حجت الاسلام برقراری ادامه داد: حماسه نهم دی نشان داد که این انقلاب ریشه در اعماق وجود ملت ایران دارد.

وی گفت: حماسه نهم دی چهره دشمنان و خائنین در داخل نظام را بر ملا و رسوا کرد و دشمن پی به قدرت لایزال الهی بر پایداری انقلاب اسلامی و اقتدار نظام اسلامی برد.

امام جمعه سنقر گفت: نهم دی برای نمایش گذاشتن ریزش ها و رویش ها بود و موجب بیداری اسلامی و باعث اراده ی مصمم برای قیام ملت های آزادی خواه در مقابل دیکتاتور ها بود.

حجت الاسلام برقراری افزود: حماسه نهم دی ثابت کرد که ارده ی ملت بر تمامی خواسته های غیر عقلانی ابر قدرت ها فائق می آید.

وی ادامه داد: ایران اسلامی با حماسه هایی که خلق کرده همواره باعث شده ملت های مسلمان منطقه در مقابل حاکمان دست نشانده ی ابر قدرت های خودشان قیام کردند و نتیجه گرفتند.

امام جمعه سنقر گفت: پیروزی مسلمانان فلسطین(غزه) حاصل درس بزرگ نهم دی بود و نه تنها بیداری اسلامی را به دنبال داشت، بلکه باعث به وجود آمدن جنبش ضد وال استریت در دنیای غرب شد.

وی افزود: ما باید این روز را به عنوان شعائر الهی حفظ کرده و آینه ی تمام نمایی برای تصمیم با بصیرت در انتخابات آینده قرار دهیم.