76 هزار و 500 مازندرانی بیسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت بقایی پیش از ظهر چهار شنبه در نشست خبری هفته سواد آموزی اظهار داشت: بر اساس آمار سرشماری سال گذشته، حدود 3.5 درصد از جمعیت 10 تا 49 سال بیسواد در استان شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه مازندران در سال گذشته بیش از 900 آموزشیار نهضت داشته‌ است گفت: 700 نفر از این تعداد در آزمون استخدامی سال 90 با شرایط 60 ماه سابقه کار و مدرک دانشگاه جذب می شوند.



معاون نهضت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: بر اساس قانون در طول برنامه پنجم توسعه این افراد باید به استخدام آموزش و پرورش مازندران در بیایند.



بقایی به برگزاری کلاس نهضت سوادآموزی در زندانهای مازندران اشاره کرد و گفت: این کلاسها بر اساس تفاهم نامه ملی برگزار می شود.



وی مهم‌ ترین مشکل اجرای سیاستهای نهضت سواد‌آموزی را عدم شناسایی افراد بیسواد و خودداری برخی افراد از حضور در کلاسهای نهضت اعلام کرد.



بقایی با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری سال گذشته، 93 درصد مردم ایران با سواد هستند، افزود: سهم با سوادی مردم مازندران 96.5 درصد است.



وی به شناسایی 84 چهره برتر سوادآموزی در استان اشاره کرد و گفت:37 درصد این افراد با دارا بودن مدرک لیسانس تا دکتری در مراکز دولتی مشغول به کار هستند.