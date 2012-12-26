همایش " بصیرت و ولایتمداری زنان مسلمان " برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی سپاه نینوا گلستان ظهر چهارشنبه در این همایش گفت: مهم ترین موضوع اینست که دشمن را به خوبی بشناسیم و اقدام به موقع انجام دهیم.

علی سلیمان دوست گفت: تا سالهای قبل از فتنه 88 دشمن به دنبال این بود که مردم به صحنه نیایند اما پس از فتنه به این نتیجه رسید این راهبرد کاری از پیش نمی برد.

وی افزود: به همین دلیل دشمن سناریوی نجات ملی را طراحی کرد تا مردم در مخالفت با نظام به صحنه بیایند و با ناکارآمد سازی نظام می خواهند مردم را علیه نظام به صحنه بیاورند.

سلیمان دوست ادامه داد: دشمن می خواد با مهندسی معکوس که مبدع آن نیز ایرانیان هستند انقلاب ایران را مهندسی کند درحالیکه امام راحل، مقام معظم رهبری، مردم، نخبگان و اندیشمندان و علما که حلقه واسط هستند ارکان اساسی نظام به شمار می روند.

سلیمان دوست اذعان داشت: دشمن در چند برهه مختلف جنگ 8 ساله، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و فتنه 88 با ایران سعی به مقابله داشت اما در همه موارد مردم ایران جوابهای دندان شکنی دادند، هرچند جنگ نظامی و جنگ نرم هنوز در حال ادامه است اما تنها جبهه ای که می تواند برای دشمن روزنه امید داشته باشد جنگ اقتصادی است که می توان آن را جنگ اراده ها نیز دانست.

وی در ادامه گفت: بی ثبات سازی محیط داخلی با هدف آشوب، تهدید دائمی نظامی آمریکا و اسرائیل، ائتلاف همگون دو جریان ناهمگون انحرافی و فتنه از نقشه های دشمن است.

سلیمان دوست یادآور شد: در جنگ اقتصادی اگر اراده کنیم خواهیم برد، به این موضوع نیز باید توجه کرد که بخشی از مشکلات اقتصادی را خود ما موجب می شویم.

وی در پایان تاکید کرد: انتخابات نزدیک است و مهم اینست که به کسی رای دهیم که مرید خاص ولایت باشد.