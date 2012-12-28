به گزارش خبرنگار مهر، "هولوکاست آمریکایی" با اشاره به جنگ آمریکا در ویتنام و عواقب آن، این سوال را مطرح میکند که چرا این جنگ درس عبرتی برای دولتمردان کاخ سفید نشده است و آنها همچنان به نقاط مختلف جهان لشکرکشی میکنند. این مستند پس از پخش با حضور احمدی نقد و بررسی خواهد شد.
در "صداهای مخالف" برای نخستینبار فیلمهای مستندی که فیلمسازان پیشرو غربی در نقد سیستم غرب ساختهاند، پخش و با حضور کارشناسان نقد میشود.
از مجموعه آثاری که در این برنامه روی آنتن میرود میتوان به فیلمهای مستند "جنگ فروختنی است"، "روی خط"، "زندگی با قرض"، "هولوکاست امریکایی (دو قسمت)"، "مداخله مستقل"، "پایان آمریکا"، "آقای اشنایدر به واشنگتن میرود"، "ایست بازرسی" و "جنگ علیه دموکراسی (دو قسمت)" و "خیانت به سبک امریکایی (دو قسمت)" و "سربازان اعتراض میکنند" اشاره کرد.
اشکان صادقی مدیریت دوبلاژ این مجموعه فیلمهای جدید را بر عهده دارد و همچنین فرهاد اسماعیلی مجری بخشهای کارشناسی خواهد بود.
"صداهای مخالف" جمعهها ساعت 22 از شبکه مستند سیما پخش میشود. این برنامه با هدف بررسی و نقد لیبرالیسم غرب و آسیبهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن در شبکه مستند سیما تولید شده است.
نظر شما