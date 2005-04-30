۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۸:۰۰

هافبك تيم فوتبال فولاد خوزستان در گفتگو با " مهر" :

شك نكنيد امسال فولاد قهرمان است // مقابل صبا باطري دو امتياز حياتي را از دست داديم

هرچند مقابل صبا باطري دو امتياز حساس و حياتي را ازدست داديم، ولي مطمئن باشيد در بازيهاي آينده اين نتيجه را جبران خواهيم كرد.

سيد محمد علوي هافبك تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: هرچند پيروزي برابرصبا باطري مي توانست تا حدود هشتاد درصد راه قهرماني ما را همواركند، ولي با وجود تلاشي كه تمام بازيكنان به خرج دادند دركار گلزني موفق عمل نكرديم و اين فرصت طلايي را براي فاصله گرفتن ازجمع تيمهاي تعقيب كننده ازدست داديم.
علوي اضافه كرد: با تمام اينها درقهرماني فولاد ذره اي ترديد نكنيد. ما هنوزشانس اول قهرماني هستيم وبا بازيهايي كه درپيش داريم، سرنوشت قهرماني دردست خودمان است. 

هافبك تيم فولاد خوزستان درمورد ديدار با صبا باطري گفت: ما دراين بازي موقعيتهاي خوبي براي گلزني بدست آورديم، ولي با بدشانسي آنها را ازدست داديم، ولي اطمينان داشته باشيد دو امتيازاين ديداررا در بازيهاي آينده جبران خواهيم كرد.
وي درمورد انتقادهايي كه نسبت به خط حمله فولاد مطرح مي شود، يادآورشد: اين انتقادها چندان تازگي ندارد. برخي حتي ازخط دفاعي فولاد كه بنظر من تا اينجا يكي ازبهترين خطوط دفاعي ليگ بوده انتقاد مي كنند. با تمام اينها ما كارخودمان را ادامه مي دهيم و اينگونه انتقادها نه تنها ما را در راه قهرماني دلسرد نخواهد كرد، انگيزه ما را براي ارائه بازيهاي خوب چند برابرخواهد كرد.

