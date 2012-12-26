به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی بی سی لحظاتی قبل گزارش داد که پارلمان روسیه قانون دیمایاکوفلف را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان آمریکا دیگر نمی توانند در روسیه کودکان را به فرزند خواندگی قبول کنند و آژانس هایی که در روسیه به انتخاب کودکان برای شهروندان آمریکا می پردازند نیز بایستی فعالیت خود را متوقف کنند.

طرح قانونی"دیما یاکوفلف" بر شهروندان آمریکا که حقوق شهروندان روسیه را نقض کرده و نسبت به آنها مرتکب جرم شده اند، تسری می یابد. طبق این طرح فهرست شهروندان آمریکا تهیه و ورود آنها به روسیه ممنوع خواهد شد و فعالیت اشخاص حقوقی که تحت کنترل این افراد می باشند نیز در روسیه متوقف خواهد شد.

این طرح در واکنش به قانون ماگنیتسکی تصویب شد که مجلس سنای آمریکا 6 دسامبر سال 2012 این قانون را به تصویب رساند.