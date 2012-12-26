مشکلات رانندگان تاکسی‌ در شورای اسلامی شهر لنگرود بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر لنگرود ظهر امروز در جلسه شورا افزود: تقاضای رانندگان تاکسی های خطی در مورد سوخت گیری خودروها در جایگاه CNG سطح شهر بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منوچهر مهدی پور همچنین اظهارداشت: از این پس سوخت گیری تاکسی های خطی درون شهری در صف تاکسی های درون شهری صورت پذیرد.

وی افزود: سازمان حمل و نقل طی نامه ای به اداره دارایی لنگرود به همراه لیست رانندگان تاکسی خطی برای پرداخت مالیات با لیست تاکسی های درون شهری محاسبه شود.

رئیس شورای شهر لنگرود ادامه داد: در مدت سه روز سازمان حمل و نقل فرصت دارد تا نسبت به جانمایی ایستگاه جدید برای تاکسی ها در سطح شهر اقدام کند.

وی یادآورشد: پیشنهاد رانندگان مزبور مبنی بر اخذ کد و پیوستن هرساله تعدادی از آنان به ناوگان تاکسیرانی درون شهری بر اساس قرعه کشی است.

همچنین در این جلسه درخواست "فتح الله پروانه" مسئول کانون تبلیغاتی آتیه برتر در خصوص انتقال تابلو و اجرا کردن برخی از تابلوها که قبلا اقدامی صورت نگرفته خواستار تخفیف عوارض سالیانه شد که در این خصوص مقرر شد شهرداری گزارش کاملی از پرونده ایشان به شورا ارائه تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

"زهرا پایاب دیوشلی" از اعضای شورای شهر و نماینده شورا در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری درخصوص بودجه باشگاه شهرداری و بیان روند نزولی تیم خواستار کارشناس حسابداری از طرف شهرداری برای حسابرسی اسناد مالی باشگاه و رفع برخی ابهامات شد.