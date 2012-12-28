همایون ارشادی با "سیزده" به تئاتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همایون ارشادی که برای اولین بار به عنوان بازیگر در فیلم "طعم گیلاس" به کارگردانی عباس کیارستمی ایفای نقش کرد در آثار سینمایی متعددی نظیر "درخت گلابی"، "واکنش پنجم"، "سیمای زنی در دوردست"، "آل"، "بی‌خداحافظی"، "نارنجی‎‌پوش" و "یک عاشقانه ساده" به عنوان بازیگر حضور داشته است.



وی از معدود بازیگران بین‌المللی سینمای ایران است که در پروژه‌های معتبری نظیر "بادبادک باز" به کارگردانی مارک فورستر و "آگورا" به کارگردانی آلخاندرو آمنابار به ایفای نقش پرداخته است.



روزبه سجادی حسینی کارگردان نمایش "سیزده" درباره این تجربه نمایشی و پیوستن همایون ارشادی به جمع آنها به خبرنگار مهر گفت: این نمایش را که نوشته سیاوش پاکراه است برای حضور در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه دادیم و مرحله بازبینی را پشت‌سر گذاشتیم. در انتظار پاسخ آثار پذیرفته شده جشنواره تئاتر فجر هستیم تا وضعیت اجرای "سیزده" در جشنواره مشخص شود.







وی درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش "سیزده" افزود: رایزنی‌هایی برای اجرای این نمایش در تماشاخانه ایرانشهر و مجموعه تئاتر شهر داشته‌ایم که به زودی زمان و مکان قطعی اجرای عمومی "سیزده" مشخص می‌شود.



این هنرمند جوان عرصه سینما و تئاتر درباره گروه بازیگری نمایش "سیزده" گفت: در این نمایش همایون ارشادی، آنا نعمتی، رامین ناصرنصیر، ایوب آقاخانی، وحید نفر و کیوان خان‌بگی به ایفای نقش می‌پردازند. طراحی صحنه اثر نیز بر عهده امیرحسین دوانی است.



سجادی‌حسینی درباره حضور همایون ارشادی در این اثر نمایشی یادآور شد: آقای ارشادی به نظر من مناسب‌ترین گزینه برای نقش مدنظر بود و خیلی خوب هم این نقش را ایفا کرد.



کارگردان نمایش "سیزده" درباره موضوع و داستان اثر توضیح داد: این نمایش درباره مردی است که به دلیل بیماری در دوراهی انتخاب زندگی و مرگ افراد پیرامون خود را دچار چالش کرده است.