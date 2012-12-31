آغاز رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه/ احتمال تبدیل دریاچه به باتلاق

علیرضا دائمی در گفتگو با مهر از آخرین وضعیت خشکی دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: با توجه به شرایطی که برای دریاچه ارومیه به وجود آمد، این دریاچه هنوز دارای بحران شدیدی است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، اظهار داشت: به تازگی 140 میلیمتر بارندگی در حوزه دریاچه ارومیه اتفاق افتاده است اما باعث بهبود شرایط نشد. با این حال نسبت به 2 ماه قبل، حدود 24 سانتیمتر تراز آب دریاچه بهتر شد؛ با این حال کمتر از ارتفاع نرمال قرار دارد.

دائمی با بیان اینکه وضعیت ذخیره آب دریاچه ارومیه نسبت به تراز سال قبل هنوز 20 سانتیمتر پایین‌تر است، ادامه داد: هم‌اکنون برای جلوگیری از خشکی دریاچه ارومیه، لایروبی رودخانه‌ها، باروری ابرها و رهاسازی آب سدها به دریاچه ارومیه آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه آب مورد نیاز دریاچه ارومیه باید با کمک مردم به این دریاچه برسد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از سوی مردم می‌تواند در جلوگیری از ادامه خشکی دریاچه ارومیه موثر واقع شود، ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز در مسیر انتقال آب رهاسازی شده برای دریاچه ارومیه است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، بیان داشت: بدون کمک مردم، دریاچه ارومیه حتما خشک می‌شود؛ در عین حال پیش‌بینی می‌شود که با توجه به شرایط اقلیمی 10 سال گذشته دریاچه ارومیه و برداشت‌های بی رویه از منابع آبی در بخش کشاورزی؛ شرایط دریاچه ارومیه 4 سال بیشتر دوام نداشته باشد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه هرچند منابع آبی دریاچه ارومیه از بین می‌رود؛ ولی هرگز دریاچه خشک نمی‌شود؛ بلکه تبدیل به باتلاق خواهد شد.

دائمی با بیان این مطلب که 2 اتفاق می تواند دریاچه ارومیه را نجات دهد، گفت: ابتدا باید امیدوار بود که بارش‌ها ادامه داشته باشد. در سال 74 میزان ورودی آب به دریاچه 13 میلیارد مترمکعب بود که این میزان در سال های عادی 3 میلیون مترمکعب و در 19 سال اخیر به میزان 1.5 تا 2 میلیاردمترمکعب بوده است.

وی افزود: حالت دوم کمک به دریاچه ارومیه این است که مدیریت مناسبی در حوزه دریاچه ارومیه اعمال شود و اسنادی که توسط محیط زیست درباره دریاچه ارومیه تهیه شده است، عملیاتی شود که بتوان آن را نجات داد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، اظهار امیدواری کرد که با بهتر شدن وضعیت آب و هوایی و حمایت مردم مشکل دریاچه ارومیه حل شود.