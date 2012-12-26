نامه سازمان حمایت به وزارت نفت/ قیمت خوراک را با کدام مجوز گران کردید

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به مکاتبه انجمن کارفرمایان پالایشگاه‌های روغن سازی ایران درباره افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی برای مصارف داخلی در دی ماه سال جاری جهت عرضه در بورس کالا توسط آن شرکت اشاره شده است.

در ادامه این نامه آمده است: با توجه به گزارشات واصله درخصوص عدم عرذضه محصولات در بورس کالا از ابتدای ماه جاری و همچنین فروش علی الحساب وکیوم باتوم در پیش فاکتور، دستور فرمائید با عنایت به مصوبه شماره 192577 مورخ 25 آبان ماه 89 کارگروه کنترل بازار در اسرع وقت ضمن بررسی موضوعات فوق الذکر نسبت به ارسال مستندات قانونی و نتیجه به این سازمان اقدام کنید.

به گزارش مهر، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در هفته جاری در تصمیمی ناگهانی، قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های روغن سازی کشور را 80 درصد افزایش داده است.

براساس این تصمیم، قیمت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌های روغن سازی کشور از کیلویی 900 به 1700 تومان رسیده است. این تصمیم، نگرانی پالایشگاه‌های روغن سازی کشور را در پی داشته است.

با افزایش 80 درصدی قیمت خوراک تولیدی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، احتمال افزایش قیمت محصولات تولیدی پالایشگاه‌های روغن سازی کشور نیز قوت گرفته است.