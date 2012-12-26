به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بررسی 490 اثر از 98 عکاس که متقاضی حضور در این بخش بودند، 46 عکس از 36 عکاس به مرحله برگزاری نمایشگاه راه یافتند. این آثار توسط هیأتی متشکل از ناصر عرفانیان، سیامک زمردی‌مطلق و ابراهیم حسینی یکشنبه 3 دی‌ماه با نظارت رسول اولیازاده به عنوان مدیر بخش،‌ مورد داوری قرار گرفت.

آوا کیایی، منصور قالیچی، رضا قاسمی زرنوشه، لیلا طاهری راد، مونا تهرانی مؤید،‌ شراره سامعی ، لیلا فرهمند، پیمان ایروانی، مهرداد امینی، کاوه کرمی، مونا صفدر فریدپور، شیدا خدابخش، محمد وفایی، ریحانه اناری، ساغر برکات، آرزو اتحاد، پریناز آل‌آقا، حمید خرمی، متین رجبی، علیرضا متولیان، سعید اردکانی، ماندانا رنجبر چشمه‌سرخی، شرمین ولی‌محمد، زهرا رستگار، عاطفه آرانی، محمدمهدی میرمنتظمی، روح‌الله یزدانی بهبهانی، علیرضا احمدی، احسان نقابت، نادر رضاییان، سیدمهدی مصباحی، لیلی صدیق، حسین اسماعیلی خوشمردان، مهدی آشنا، امیراحمد معینی،‌ خشایار حامی از جمله هنرمندانی هستند که آثارشان برای شرکت در مسابقه عکس جشنواره انتخاب شده است.

طبق برنامه‌ریزی دبیرخانه و مدیر بخش مسابقه، قرار است نمایشگاهی از این آثار ، همزمان با برگزاری جشنواره برپا شود. همچنین برگزیدگان این مسابقه، در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرارگیرند.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی‌ تا 12 بهمن به دبیری سعید کشن فلاح برگزار می‌شود.

ناصربخت: تئاتر خیابانی، سالهای اخیر بازیگران متبحری تربیت کرده است

عضو هیات انتخاب طرح و ایده‌های تئاتر خیابانی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در ارتباط با برگزاری این جشنواره عناوان کرد: تعداد و کمیت آثار رسیده به دبیرخانه زیاد بود و تنوع داشت. ولی اجرا مهم است، متن نقطه آغازست. ارتقای کیفی چشم‌گیری در آثار متقاضی امسال وجود دارد. در کل، تجربه گروه ها بیشتر شده و نیروهای جدیدی به این بخش وارد شدند.

نویسنده"توکا و قفس" با این توضیح که برخی از ایده و طرح‌های رسیده، موضوعات تکراری داشتند، اظهار کرد: برخی از طرح‌ها به هیچ عنوان تئاتر نبودند و بیشتر یک نوع تئاتر بیرونی محسوب می شدند. تعدادی نیز تحت تاثیر معرکه‌های سنتی نوشته شده بودند.

بازیگر نمایش "یک شنبه سیاه" با بیان این که تئاتر خیابانی در سا‌ل‌های اخیر تعداد زیادی بازیگر متبحر تربیت کرده است، گفت: به لحاظ بازیگری در تئاتر خیابانی رشد و پیشرفت دیده می‌شود. بازیگر خوب در این نوع نمایش می‌تواند تماشاگر را جذب کند و نگه دارد.

وی دخیل کردن مخاطب را در نمایش از ارکان مهم تئاتر خیابانی دانست و توضیح داد: هنوز تا رسیدن به ایده‌آلی که ارتباط مناسبی با مخاطب در نمایش برقرار شود فاصله داریم. گویا بازیگر می‌ترسد به مخاطب اجازه دخالت دهد و آمادگی ندارد فی‌البداهه پاسخ بگوید. اگر این ایراد برطرف شود نیروهای قدرتمندی در تئاتر خیابانی پیدا خواهیم کرد. البته زمینه در حال آماده شدن است.

ناصربخت اضافه کرد: تئاتر خیابانی، اتفاق تئاتری است که 16 سال، به این شکل پیوسته از عمر آن نمی‌گذرد. در گذشته به صورت پراکنده و در مقاطع سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاده ولی شکل فعلی آن عمر کوتاهی دارد. می توان به تئاتر خیابانی امیدوار بود و امیدهای زیادی به آن بست.

