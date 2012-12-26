حمایت العراقیه از اردوغان عثمانی/ نیاز طالبانی به 2 ماه استراحت

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق امروز شاهد رویدادهای مختلفی بود که حمایت تامل برانگیز العراقیه از نخست وزیر ترکیه، آخرین وضع جسمانی رئیس جمهور عراق، تظاهرات ضد دولتی در استان الانبار و تکذیب واگذاری سمت ریاست جمهوری به ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه تیتر یک رسانه های امروز این کشور را تشکیل می دهند.

حمایت العراقیه از اردوغان

خبرگزاری براثا گزارش داد : "احمد المساری" نماینده فهرست العراقیه در موضعی بر خلاف دیگر جریانهای سیاسی عراق اعلام کرد که اظهارات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عراق را به سوی جنگ داخلی و طایفه ای پیش نمی برد.

وی افزود: اظهارات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به نوعی دخالت در امور عراق محسوب نمی شود و این کشور را به سوی جنگ طایفه ای سوق نمی دهد.

اردوغان در آخرین اظهارات مداخله جویانه خود شهروندان شیعه در عراق را اقلیت توصیف کرده بود.

این در حالی است که یک منبع دیپلماتیک برجسته عراق در ترکیه که خواست نامش فاش نشود، گفت : اردوغان تلاش می کند از عشایر استان الانبار حمایت کند تا اعتراضات خود علیه نوری المالکی نخست وزیر عراق را ادامه دهند.

دیدار حکیم و سفیر انگلیس در بغداد

"سایمون کولس" سفیر انگلیس در بغداد امروز با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دفتر وی در بغداد دیدار کرد. در این دیدار توسعه روابط دوجانبه و همکاری دو کشور در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سفیر انگلیس نیز حمایت خود را از عراق و بازسازی نهادهای دموکراتیک در این کشور اعلام و از نقش عمار حکیم در روند سیاسی عراق و ابتکارعمل های وی برای تنش زدایی سیاسی در این کشور قدردانی کرد.

تظاهرات در استان الانبار

سومریه نیوز نیز گزارش داد: هزاران نفر از شهروندان عراقی استانهای مختلف به ویژه الانبار به سوی شهر الرمادی حرکت کرده و در تظاهرات موسوم به "چهارشنبه کرامت" مشارکت کردند.

معترضان خواهان اصلاح روند عملکرد دولت، آزادی زندانیان به ویژه محافظان "رافع العیساوی" وزیر دارایی عراق هستند. این افراد جاده ترانزیت در استان الانبار را مسدود کردند و پرچمهای قدیم عراق مربوط به رژیم دیکتاتوری صدام را با خود حمل می کردند.

نیروهای امنیتی عراق 50 نفر از محافظان وزیر دارایی عراق را به اتهام دست داشتن در حوادث تروریستی این کشور بازداشت کردند که به جز 10 نفر بقیه این افراد آزاد شده اند.

چند روز پیش نیز ساکنان شهر فلوجه با برپایی تظاهراتی سقوط دولت نوری المالکی را خواستار شدند. در این تظاهرات برای نخستین بار پرچم اقلیم کردستان عراق بر افراشته شد.

نیاز طالبانی به دو ماه استراحت

خبرگزاری اصوات العراق نیز گزارش داد: "عادل مراد" رئیس شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار داشت که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق به خوبی به درمان پاسخ می دهد و وی به بیش از دو ماه استراحت به دور از فعالیتهای سیاسی نیاز دارد.

رئیس جمهور عراق دوشنبه شب پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در راستای تلاش برای حل اختلافات سیاسی بغداد - اربیل سکته کرد و به بیمارستان "مدینه الطب" بغداد منتقل شد. وی هم اکنون برای تکمیل درمان به بیمارستانی در آلمان منتقل شده است.

ریاست جمهوری از آن علاوی نیست

خبرگزاری النخیل نیز گزارش داد: "هلو محمود" یکی از رهبران اتحاد ملی کردستان عراق در یک گفتگوی خبری اظهار داشت : پست های دولتی در عراق و منطقه کردستان به طور توافقی میان گروه های سیاسی تقسیم شده است و بر این اساس سمت ریاست جمهوری از آن اتحاد ملی کردستان عراق است و ما هرگز تحت هیچ شرایطی از این سمت چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه سمت ریاست جمهوری به فهرست العراقیه واگذار می شود عاری از صحت است و "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه نیز چنین شایعاتی را تکذیب کرده است.

برخی رسانه های عراقی روز یکشنبه اعلام کرده بودند "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق با واگذاری ریاست جمهوری به ایاد علاوی به جای جلال طالبانی موافقت کرده است که دفتر بارزانی به شدت این اخبار را تکذیب کرده است.

توسعه روابط بغداد - جاکارتا

روزنامه الصباح نوشت : "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق در دیدار با "سفزین نور دین" سفیر اندونزی در بغداد توسعه روابط با اندونزی و همکاری دو جانبه به ویژه در بخش پارلمانی را خواستار شد.

نجیفی در این دیدار بر ضرورت بهره برداری از روابط تاریخی دو کشور در راستای منافع بغداد و جاکارتا تاکید کرد.