به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در راستای تجاری سازی محصولات خود و ورود به بازارهای رقابتی در نظر دارد از طریق نظرسنجی، نام تجاری برای تلفن ثابت به عنوان قدیمی ترین محصول خود و نیز خدمات اینترنت انتخاب کند.

براین اساس مدیر پروژه توسعه واحد تجاری شرکت مخابرات ایران در نامه ای به مدیران عامل مخابرات استانها از آنها خواست در انتخاب نام برند تلفن ثابت و اینترنت مشارکت کنند.

در این نامه از مدیران عامل مخابراتهای استانی خواسته شده تا نام های پیشنهادی خود بــرای دو برنــد تلفن ثابت و ADSL مخابرات را اعلام کنند.

براساس آنچه که در این فراخوان آمده به برندگان جوایز بسیار نفیسی اهدا خواهد شد.