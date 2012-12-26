  1. بین الملل
۶ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

تایمز خبر داد؛

همکاری کارشناس انگلیسی در خصوص نجات دریاچه ارومیه

همکاری کارشناس انگلیسی در خصوص نجات دریاچه ارومیه

یک رسانه انگلیسی نوشت یک مشاور محیط زیست انگلیس برای همکاری در خصوص نجات دریاچه ارومیه به طور مرتب به ایران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تایمز" انگلیس، با وجود قطع روابط دیپلماتیک میان ایران وانگلیس و توصیه وزارت امور خارجه این کشور به اتباعش مبنی بر سفر نکردن به جمهوری اسلامی ایران، یک کارشناس محیط زیست این کشور مرتبا در حال رفت و آمد به ایران است.

به نوشته این روزنامه، " مارک موزر" کارشناس و مشاور امور محیط زیست از خانه خودش در "دون" مرتبا به ایران تردد می کند و در ایران هم مورد استقبال گرم قرار می گیرد.

مارک موز مشاور برنامه توسعه سازمان ملل متحد است و قسمت عمده ماموریتش در ایران کمک به ایران برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه است و مشاوره هایی در خصوص راه های جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه که دومین دریاچه نمکی بزرگ جهان و اولین در خاورمیانه است، ارائه می دهد. 

 پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحرالمیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

کد مطلب 1776670

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