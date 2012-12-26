همکاری کارشناس انگلیسی در خصوص نجات دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تایمز" انگلیس، با وجود قطع روابط دیپلماتیک میان ایران وانگلیس و توصیه وزارت امور خارجه این کشور به اتباعش مبنی بر سفر نکردن به جمهوری اسلامی ایران، یک کارشناس محیط زیست این کشور مرتبا در حال رفت و آمد به ایران است.

به نوشته این روزنامه، " مارک موزر" کارشناس و مشاور امور محیط زیست از خانه خودش در "دون" مرتبا به ایران تردد می کند و در ایران هم مورد استقبال گرم قرار می گیرد.

مارک موز مشاور برنامه توسعه سازمان ملل متحد است و قسمت عمده ماموریتش در ایران کمک به ایران برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه است و مشاوره هایی در خصوص راه های جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه که دومین دریاچه نمکی بزرگ جهان و اولین در خاورمیانه است، ارائه می دهد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحرالمیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دائمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.