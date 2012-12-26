همایش پزشکان عمومی محلات پایتخت برگزار می شود

دکتر محمدرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این همایش با همکاری اداره کل سلامت شهرداری تهران، کانون پزشکان محلات تهران و صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ایران برگزار می شود.

وی از تعیین امتیاز مدون آموزش مداوم برای این همایش خبر داد و افزود: بهداشت محیط، بهداشت مدارس، بهداشت سالمندان و بهداشت بلوغ و نوجوانان، از جمله موضوعاتی است که در این همایش به آن پرداخته می شود.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به اهمیت موضوع سلامت در جامعه، تاکید کرد: امروزه تعریف سلامت محدود به درمان بیماریها نبوده بلکه حالتی را شامل می شود که فرد از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار بوده و زندگی مولد و پویایی داشته باشد به همین منظور نگاه درمان نگر به نگاه سلامت نگر تغییر یافته است.

وی ادامه داد: به همین منظور اداره کل سلامت شهرداری تهران با اجرای طرحی که در آن مشارکت پزشکان و پیراپزشکان به عنوان اساس آن در نظر گرفته شده، سعی در ارتقاء سلامت شهر و شهروندان دارد.

نوروزی گفت: در این طرح پزشکان و پیراپزشکان به صورت داوطلبانه به ارائه خدمات سلامتی به شهروندان می پردازند .

وی افزود: استفاده از تجارب علمی و عملی پزشکان در شناسایی مشکلات بهداشتی و سلامت محله و انتقال آنها به مسئولین، آگاه سازی و توانمندسازی شهروندان در خصوص بهداشت و سلامت محله و شهروندان، کمک به متولیان امر سلامت و همچنین مدیریت شهری در برنامه های ارتقاء سلامت شهری و... از جمله اهدافی است که در این همایش 2 روزه پیگیری می شود.

مدیرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ایران گفت: همایش ویژه پزشکان عمومی توسط کانون پزشکان محله تهران با حمایت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شفا در تاریخ 7 و 8 دی ماه جاری در سالن ایوان شمس برگزار می شود.