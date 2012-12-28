تیپ شهری مصرف زده است/ غرب گرایی به روستاها هم کشیده شده است

دکتر حسین باهر، استاد بازنشسته دانشگاه در مورد اینکه آیا الگوی مصرف در کشور ما نسبتی با هویت ایرانی اسلامی ما دارد به خبرنگارمهر گفت: در سطح روستاها و بعداً شهرها تقریباً نسبت زیادی دارد ولی به تدریج که مدرن شدیم و ما تمدن را با تجدد جابه جا میکنیم نسبت کمی بین ایندو برقرار میشود.
وی در مورد رویکرد نظام اقتصادی اسلام به الگوی مصرف اظهارداشت افزود: اسلام مصرف را در حداقل کفاف و تولید را در حداکثر سعی توصیه میکند. یعنی فرد باید در حد توان متعارفش کار کند حالا هرچقدر که درآمد دارد یا ندارد آن مسئلهای جداست. ولی مصرفی که باید داشته باشیم باید در حدی باشد که نیازهای اساسی خود و افراد تحت تکفلم را تأمین بکنم و حداکثر هم برای یکسال بتوانم پس اندازی داشته باشم.
این جامعه شناس و رفتارشناس درباره نسبت میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با الگوی مصرف هم اظهار داشت: این از سمتی بستگی به نوع نگاه ما و از سمت دیگر به زمان و مکان دارد. غرب زدگی و تجمل گرایی در جامعه ما رو به گسترش است و حتی به حواشی شهرها و روستاها هم کشیده شده است.
وی در ادامه سخنانش تأکید کرد: برای مثال روستائیانی که زمینهای زراعی در نزدیکی شهرها داشتند و بعدها در حومه شهر قرار گرفتند زمینها و مرکبی که داشتند میفروشند و میروند یک اتومبیل آخرین سیستم میخرند که این باعث ترافیک و شلوغی خیابانها میشود. نمونه دیگر در رخت و لباسمان است که در گذشته از پارچههای محلی و سبک های ملی میپوشیدیم ولی دیگر به سمت و سوی برند رفتیم؛ یعنی مد و مدل و مارک و از این مسائل که در نظر ما عمده تر از کیفیت و قیمت پارچه هستند مورد استفاده ما قرار میگیرند.
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