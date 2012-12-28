تیپ شهری مصرف زده است/ غرب گرایی به روستاها هم کشیده شده است

دکتر حسین باهر، استاد بازنشسته دانشگاه در مورد اینکه آیا الگوی مصرف در کشور ما نسبتی با هویت ایرانی اسلامی‎ ما دارد به خبرنگارمهر گفت: در سطح روستاها و بعداً شهرها تقریباً نسبت زیادی دارد ولی به تدریج که مدرن شدیم و ما تمدن را با تجدد جابه جا می‎کنیم نسبت کمی بین ایندو برقرار می‏شود.

وی در مورد رویکرد نظام اقتصادی اسلام به الگوی مصرف اظهارداشت افزود: اسلام مصرف را در حداقل کفاف و تولید را در حداکثر سعی توصیه می‎کند. یعنی فرد باید در حد توان متعارفش کار کند حالا هرچقدر که درآمد دارد یا ندارد آن مسئله‏ای جداست. ولی مصرفی که باید داشته باشیم باید در حدی باشد که نیازهای اساسی خود و افراد تحت تکفلم را تأمین بکنم و حداکثر هم برای یکسال بتوانم پس اندازی داشته باشم.

این جامعه شناس و رفتارشناس درباره نسبت میان سبک زندگی ایرانی اسلامی با الگوی مصرف هم اظهار داشت: این از سمتی بستگی به نوع نگاه ما و از سمت دیگر به زمان و مکان دارد. غرب زدگی و تجمل گرایی در جامعه ما رو به گسترش است و حتی به حواشی شهرها و روستاها هم کشیده شده است.

وی در ادامه سخنانش تأکید کرد: برای مثال روستائیانی که زمین‏های زراعی در نزدیکی شهرها داشتند و بعدها در حومه شهر قرار گرفتند زمین‏ها و مرکبی که داشتند می‎فروشند و می‎روند یک اتومبیل آخرین سیستم می‎خرند که این باعث ترافیک و شلوغی خیابان‏ها می‏شود. نمونه دیگر در رخت و لباسمان است که در گذشته از پارچه‏های محلی و سبک های ملی می‎پوشیدیم ولی دیگر به سمت و سوی برند رفتیم؛ یعنی مد و مدل و مارک و از این مسائل که در نظر ما عمده تر از کیفیت و قیمت پارچه هستند مورد استفاده ما قرار می‎گیرند.