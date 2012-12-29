به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش سریع کاربرد موبایل و استقبال عمومی از ارتباطات سیار و افزایش هزار مشتری در هر دقیقه در جهان و پیش بینی رشد درآمد 106 میلیارد دلاری حاصل از5 تریلیون پیامک در سال 2010 ، به درآمد 136میلیارد دلاری از 8.7 تریلیون پیامک در سال 2015 درجهان، تلفن همراه همچنان منبع اصلی درآمد برای صنایع ارتباطی در سراسر جهان محسوب می شود و در ایران نیز با رسیدن ضریب نفوذ موبایل به 100 درصد، استفاده از این بستر مناسب و ایده آل در راستای ارائه خدمات به شهروندان یک ضرورت عینی و اجتناب ناپذیر است.

براین اساس دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی دولت همراه، دومین دوره این کنفرانس و جشنواره ایده را روزهای 18 تا 20 اردیبهشت ماه سال 92 در مشهد مقدس برگزار می کند.

این کنفرانس با حمایت و مشارکت وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت همراه اول، سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، پست ایران، پست بانک ایران، سازمان فناوری اطلاعات شهـرداری تهـران، استانداری خراسان رضوی، مخابرات خراسان رضوی، شهرداری مشهد، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد، پارک علم و فناوری، مرکز رشد ICT ، بانک تجارت، بانک سینا، بانک انصار، انجمن نظام صنفی رایانه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آستان قدس رضوی، اداره کل فنی و حرفه ای، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شریف، دانشگاه آزاد، دانشگاه فردوسی و دانشگاه امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.